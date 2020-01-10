Семь футболистов Наполи не сыграют против Лацио

Завтра "Наполи" сыграет в чемпионате против "Лацио", который набрал серьезный ход. У главного тренера перед самым стартом большие проблемы.

Сразу семь футболистов не попали в заявку на игру. Защитники Калиду Кулибали и Никола Максимович уже давно находятся в лазарете, а недавно к ним присоединился голкипер Мерет.

Небольшие травмы у Гуляма, Мертенса и Юнеса. О правом защитнике Малките уже давно многие забыли, он также не выйдет на поле.

На данный момент "Лацио" занимает в таблице третье место, а "Наполи" лишь восьмое.