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Семь футболистов Наполи не сыграют против Лацио

Италия
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Дополнительные проблемы для Гаттузо

Семь футболистов Наполи не сыграют против Лацио
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Завтра "Наполи" сыграет в чемпионате против "Лацио", который набрал серьезный ход. У главного тренера перед самым стартом большие проблемы.

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Сразу семь футболистов не попали в заявку на игру. Защитники Калиду Кулибали и Никола Максимович уже давно находятся в лазарете, а недавно к ним присоединился голкипер Мерет.

Небольшие травмы у Гуляма, Мертенса и Юнеса. О правом защитнике Малките уже давно многие забыли, он также не выйдет на поле.

На данный момент "Лацио" занимает в таблице третье место, а "Наполи" лишь восьмое.

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В статье: Лацио (Рим) Амин Юнес Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс Калиду Кулибали Фаузи Гулям Никола Максимович Алекс Мерет
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