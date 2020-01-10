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Официально: Кутроне возвращается в Италию, подписав контракт с Фиорентиной

Италия
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Полгода в Англии он предпочтет забыть

Официально: Кутроне возвращается в Италию, подписав контракт с Фиорентиной
UA-Футбол
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Воспитанник "Милана" Партик Кутроне подписал контракт с "Фиорентиной". Пресс-служба "фиалок" подтверждает эту информацию.

Тип сделки - аренда на два года, которая закончится зимой 2021. После этого итальянцы смогут выкупить форварда за 16 миллионов евро.

Лишь прошлым летом Кутроне покинул Италию, подписав контракт с "Вулверхэмптоном". За полгода он провел мизерное количество матчей, забив при этом лишь три гола.

Отметим, что в Серии А у Патрика дела шли гораздо лучше (90 матчей и 27 забитых голов в футболке "Милана").

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В статье: Вулверхэмптон Фиорентина (Флоренция) Патрик Кутроне
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