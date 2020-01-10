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СМИ: Кьяер близок к переходу в Милан

Италия
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В "Аталанте" у него не сложилось

СМИ: Кьяер близок к переходу в Милан
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Защитник "Аталанты" Симон Кьяер близок к переходу в "Милан". Об этом передает Sky Sports Italia.

"Россонери" хотят арендовать игрока, права на которого принадлежат "Севильи". За полгода в клубе с Бергамо, опытный игрок провел лишь 6 матчей.

Отметим, что лишь вчера "Милан" отпустил в аренду своего другого защитника - Маттиа Кальдару.

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В статье: Симон Кьяер Аталанта (Бергамо) Милан
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