СМИ: Кьяер близок к переходу в Милан

Защитник "Аталанты" Симон Кьяер близок к переходу в "Милан". Об этом передает Sky Sports Italia.

"Россонери" хотят арендовать игрока, права на которого принадлежат "Севильи". За полгода в клубе с Бергамо, опытный игрок провел лишь 6 матчей.

Отметим, что лишь вчера "Милан" отпустил в аренду своего другого защитника - Маттиа Кальдару.