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СМИ: Кьяер близок к переходу в Милан
В "Аталанте" у него не сложилось
Защитник "Аталанты" Симон Кьяер близок к переходу в "Милан". Об этом передает Sky Sports Italia.
"Россонери" хотят арендовать игрока, права на которого принадлежат "Севильи". За полгода в клубе с Бергамо, опытный игрок провел лишь 6 матчей.
Отметим, что лишь вчера "Милан" отпустил в аренду своего другого защитника - Маттиа Кальдару.
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