Свет в конце флорентийского тоннеля. Кто такой Гаэтано Кастровилли?

Итальянская "Фиорентина" проваливает текущий сезон. Владелец и президент клуба американец Рокко Коммиссо уже сделал свои выводы и отправил в отставку Винченцо Монтеллу, который входил во флорентийскую реку во второй раз. Однако, как это часто бывает, даже в проваливающейся команде можно найти игроков или игрока, который показывает высокий уровень. В "Фиорентине" это молодой полузащитник Гаэтано Кастровилли.

Гаэтано Кастровилли родился в городке Каноса-ди-Пулья, что в регионе Апулия. Небольшой городок на тридцать тысяч человек не может похвастаться спортивными успехами. Как в любом другом итальянском местечке такого типа в нем есть своя команда, но "Каноса" всю свою долгую историю играет на любительском уровне. Футболиста из Кастровилли могло и не получиться, так как в раннем возрасте ему была ближе балет, а не футбольный мяч. Однако все решил случай.

Как уже было сказано, в Каноса-ди-Пулье местная команда звезд с неба не хватает, потому немалое количество жителей болеет за "Бари". Не стал исключением и дед Гаэтано, который души не чаял в своем внуке. Смерть близкого родственника заставила маленького Гаэтано, которому на тот момент было девять лет, попробовать себя в академии клуба "Минервино", которая находилась в шестнадцати километрах от Каносы.

Скауты "Бари" были нередкими гостями на матчах команд, которые играют в одном с ними регионе. Во время одной из встреч они и заприметили Кастровилли, который выделялся на фоне сверстников. Он получил приглашение перейти в академию "Бари". Для Гаэтано проблема заключалась в том, что он продолжал жить дома в Каноса-ди-Пулья, а до Бари не много не мало около восьмидесяти километров. Постоянная дорога туда и обратно выматывала парня, но в его голове плотно поселился футбол и мечта стать настоящим профессионалом.

22 мая 2015 года записано в историю Гаэтано Кастровилли золотыми буквами. Главный тренер "Бари" Давиде Никола, который весной 2019 года был уволен из "Удинезе", выпустил Кастровилли на поле на 78-й минуте, дав тому в восемнадцать лет дебютировать на уровне Серии Б. Уже тогда к нему начала присматриваться "Фиорентина". Его взяли в краткосрочную аренду для участия в Кубке Виареджо, в котором он сыграл четыре матча и забил один гол.

В следующем сезоне девятнадцатилетний парень стал получать куда больше игрового времени в "Бари", сыграв за полгода десять матчей. "Фиорентина", которая потратила около года на наблюдение за хавбеком, решила взять его вновь в аренду, но теперь уже с обязательством выкупа. В клубе считали, что за основу играть ему еще рано, потому Кастровилли был отправлен за игровой практикой в Примаверу. За полгода в Примавере "фиалок" сезона 2016/2017 Гаэтано в восемнадцати матчах забил семь голов и отдал девять передач. Правда, стать первыми "Фио" это не помогло. Выше оказался "Интер".

Флорентийцы верили в будущее своего игрока и понимали, что уровень Примаверы он уже перерос, потому игрока отправили в двухлетнюю аренду (сначала на один год, а затем продление еще на один) в клуб Серии Б "Кремонезе". Там он сходу стал игроком стартового состава, однако в первый год ему редко доверяли играть от звонка до звонка, а вот второй год стал более плодотворным. За два года в "Кремонезе" Кастровили отыграл в 53 матчах, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

В "Фиорентину" тем временем вернулся Монтелла. Во время летней предсезонной подготовки Гаэтано убедил его в том, что он готов для игры на высшем уровне. Монтелла решил сделать ставку на сплав молодости и опыта, где рядом с возрастным Франком Рибери мог спокойно себя найти 22-летний Кастровилли.

Любимая стартовая расстановка Монтеллы – это довольно классические для Италии 3-5-2. В такой формации Гаэтано Кастровилли используется на левом фланге полузащиты, однако он настолько универсален, что способен закрыть несколько позиций. В его активе почти три десятка матчей на обоих флангах полузащиты, а также несколько попыток игры на позиции "под нападающими".

В отличии от своих партнеров по команде в лице чилийца Эрика Пулгара, Марко Бенасси и Милана Баделя, которые настроены выполнять защитные и разрушительные функции, Кастровилли больше заточен на атаку. Именно подстраховка этого трио позволяет ему чаще ходить к чужим воротам и атаковать их из глубины.

Его действия можно назвать "свободный плеймейкер" – человек, который подхватывает мяч ближе к своим воротам и тащит его к чужим. Также он способен стягивать на себя соперника, чтобы оголять зоны, в которые проникает Федерико Кьеза. Кастровилли обладает отличной скоростью и виденьем поля, что позволяет ему читать игру. Он нередко берет игру инициативу в свои руки, проникая через защиту соперника.

Главным минусом Гаэтано Кастровилли можно назвать то, что из-за своей неопытности на таком высоком уровне он нередко передерживает мяч в своих ногах, давая шанс его отнять. Излишняя самоуверенность позволяет игрокам совершать отборы в важных областях поля. Также Гаэтано грешит необязательным желтыми карточками, которых он за половину нынешнего сезона насобирал уже семь штук.

Впечатляет, насколько 22-летний игрок легко перешел с уровня Серии Б на уровень Серии А. Уровень игры в "Кремонезе" он подтверждает своими выступлениями в "Фиорентине". Смена тренера возможно даст ему дополнительный толчок для развития, ведь несмотря на свои личные успехи, командные оставляет желать лучшего.

Сейчас за Гаэтано Кастровилли следят все ведущие клубы Серии А, а также несколько больших европейских грандов. Сам же итальянец, получивший вызов в сборную Италии и новый контракт во Флоренции, пока не собирается никуда уходить.