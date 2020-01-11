Интер - Аталанта. Анонс и прогноз матча

11 января. 21:45. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта" - гораздо больше, чем Ломбардийское дерби, даже главное ныне, учитывая состояние "Милана". Больше, чем встреча второй и пятой команд лиги. И даже больше, чем встреча лучшей обороны Серии А с ее лучшей атакой. Машина Антонио Конте штампует победу за победой, ломает соперников и не отпускает "Ювентус". А футбольный спектакль Джан Пьеро Гасперини продолжает поражать и собирать полные залы голов и комплиментов. Встреча этих команд, которые, как еще и резонно указывает латераль бергамцев Робин Гозенс, бегают больше всех в лиге, должна стать феерической. И кому из "черно-синих" достанется победа - неясно.

В декабре "Интер" немного притормозил, свел два матча лиги подряд вничью. Однако затем раздавил "Дженоа". А 2020-й год начал первой победой в Неаполе с 1997-го. Он выдержал интенсивную игру, отлично оборонялся, атаковал и воспользовался тремя ошибками соперника. Правда, раздраженному Конте пришлось отбиваться от вопросов об оборонительно-контратакующей игре команды. Но он может быть спокоен. Ведь его "нерадзурри" не только лучшие в лиге по пропущенным мячам, но и третьи по забитым. Тандем Лукаку-Лаутаро Мартинес и вовсе с 30-ю голами во всех турнирах. Ромелу с 14-ю в 18-ти турах Серии А - лучший бомбардир команды на такой стадии за последние 25 лет.

"Аталанта" также притормозила, выдала четыре матча подряд без побед. Но и она вернулась. Вышла в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а в пяти последних матчах Серии А добыла четыре победы. Две последние - со счетом 5:0. Бергамцы лишний раз доказали, насколько свежи и сильны, когда играют лишь однажды в неделю. Особенно в атаке. За последние 60 лет ни одна команда Серии А не забивала 48 мячей в 18-ти первых турах. По ударам по воротам в лигах Топ-5 ее опережает лишь "Манчестер Сити". На один. Гасперини заявляет, что идеала не существует. Но и он признает, что игроки команды ныне чувствуют уверенность в себе и не боятся рисковать. "Богиня" и вправду страшна.

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Кадры

"Интер" все еще борется с кадровыми проблемами. Латерали, начинавшие сезон в стартовом составе - Данило Д'Амброзио и Квадво Асамоа - травмированы. Без них команда уже научилась обходиться. Как и без на этот раз дисквалифицированного Бареллы. Но отсутствие также дисквалифицированного Милана Шкриньяра - новая, незнакомая проблема. Ведь словак - лидер обороны. Кадрово его есть кем заменить. Молодой Бастони играет невероятно взросло, а опытный Годин отдохнул против "Наполи". Но здесь ожидаются проблемы. В центре поля возможен выход наконец-то набравшего физическую форму Сенси. Весино и Гальярдини поборются за место главного "питбуля". Ну а в атаке выйдет тандем ЛуЛа.

"Аталанта" также пытается сохранять стабильность. Центральный защитник Масьелло и латераль Хатебур ныне обычно запасные. Тем более, что другой латераль - Гозенс - набрал гол и два ассиста в последних двух матчах. В центре поля выйдет либо осторожный и боевитый Фройлер, либо более атакующий Пашалич. Марио может выйти и в атаке. Как и Руслан Малиновский, не выходивший в "старте" в лиге в обоих разгромных матчах. Дуван Сапата наконец-то выздоровел и даже вышел на замену против "Пармы". Но вряд ли выйдет с первых минут. Как и Луис Муриэль, забивший лишь один гол с игры в последних девяти матчах. В отличие от Йосипа Иличича, забившего восемь в семи и четыре в двух последних.

"Интер": Ханданович, Де Фрай, Бастони, Годин, Кандрева, Брозович, Гальярдини, Сенси, Бираги, Лукаку, Л. Мартинес

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пашалич, Иличич, Гомес

Прямая речь

Антонио Конте , главный тренер "Интера": "Аталанта" намного сильнее, чем в предыдущем сезоне. Ныне, пожалуй, она в лучшей форме в лиге. На ее игру приятно смотреть. Мы обе играем интенсивно, мощно. Потому этот матч - тяжёлый тест. Баланс - фундаментальное условие для нашей победы. Ныне турнирная таблица не имеет значения".

Джан Пьеро Гасперини , главный тренер "Аталанты": "Ясно, что они нацеливаются на Скудетто. И за это Конте заслуживает много комплиментов. Нынешнее состояние команды достигнуто благодаря ему. Но мы уверены, что конкурентоспособны. И хотим закончить первый круг положительно. Этот матч покажет, насколько мы близки к лидерам".

Прогноз: Интер - Аталанта 2:2

Два из последних трех очных матчей закончились со счётом 0:0. А в третьем "Аталанта" разорвала "Интер" со счётом 4:1. С другой стороны, в гостях на счету "Богини" лишь одно очко в последних пяти очных матчах. Ставим на то, что все эти статистические данные не подтвердятся. "Интер" часто выглядит довольно унылым и заторможенным в атаке, если не считать ЛуЛа, отсутствие Шкриньяра должно повлиять на оборону. А "Аталанта" страшна в атаке, но слаба в обороне. Потому ставим на ничью и уж точно - на "обе забьют".

Фавбет: 2.17 - 3.65 - 3.25

Пари-Матч: 2.21 - 3.70 - 3.20

William Hill: 2.10 - 3.60 - 3.25