Фонсека: Самые сильные команды – те, которые построены своим тренером

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поделился ожиданиями перед игрой с "Ювентусом".

"Сарри — отличный тренер, один из лучших в Европе. У него позитивный подход к футболу, который мне очень нравится. Он только начал в Ювентусе, но уже строит очень сильную команду.

Отличия между Ювентусом и Интером? Эти две команды очень отличаются друг от друга, но я не предпочитаю кого-то одного из них. Оба коллектива отражают сильные идеи своего тренера.

На мой взгляд, самые сильные команды — это те, кто действительно построены своим тренером. Лацио работает с нынешним наставником четыре года, Аталанта — три. Работа Сарри только начинается. Он тренер, которому нравится, когда его команды играют в хороший футбол", – цитирует экс-наставника "Шахтёра" Football-Italia.