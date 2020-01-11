Серия А. Златан забивает - Милан уверенно побеждает

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Милан" 0:2

Голы: Леао 46, Ибрагимович 64

"Кальяри": Ольсен, Фараго, Пизакане, Клаван, Лука Пеллегрини, Нандес (Ионицэ 76), Чигарини, Рог (Кастро 76), Наингголан, Симеоне (Черри 69), Жоао Педро

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия (Конти 72), Мусаккьо, А. Романьоли, Эрнандес, Беннасер, Кесси, Кастильехо, Ибрагимович, Леао (Ребич 90), Чалханоглу (Бонавентура 64)

Предупреждения: Чигарини 26, Нандес 39, Лука Пеллегрини 60 - Беннасер 61

Кризисная сенсация сезона против его разочарования. "Кальяри" набрал лишь одно очко в четырех последних матчах, вошёл, по словам главного тренера Роландo Марана, в "ауру поражений", опустился с четвёртого места на шестое. "Милан" же не забивал в трех матчах подряд, идёт предпоследним в лиге по голам с игры и лишь 12-ым по очкам. Во встрече таких команд яркой уверенной победы вроде бы не могло быть. Но в итоге "Милан" довольно чётко добыл свою 24-ую в 32-ом очном матче. Во многом благодаря переходу на тактическую схему 4-4-2. И двум форвардам лично. Златан Ибрагимович в первом "старте" забил свой первый гол. И заставил Рафаэля Леао играть отлично.

В первом тайме обе команды старались, пытались ускоряться, атаковать. Однако им явно не хватало изобретательности и сюрпризов в атаке. Проще говоря - уровня. Потому в первой четверти матча состоялись лишь два удара по воротам. Удар Эрнандеса, вышедшего на вратаря по левой стороне, Ольсен отбил ногой. Во второй четверти "Милан" заиграл, перехватил инициативу. Но Ибрагимович ударом головой в упор с заброса Леао не смог переиграть Ольсена, затем сам Леао чуть не достал мяч в метре от ворот. А Нандес в ответ еще и чуть не забросил за шиворот Доннарумме. Джанлуиджи успел вернуться. Мог ответить и Симеоне, но пробил плохо с очень хорошей позиции.

Уже в начале второго тайма гостям удалось превратить преимущество в гол. Активный Леао получил заброс от Кастильехо в штрафной и забил с помощью рикошета. Хозяева попытались вернуться, но были легко перекрыты. А тандем форвардов продолжал терзать соперника. На 64-ой минуте Златан одним техничным касанием замкнул передачу с левого фланга и открыл счет забитым голам в своей второй каденции в клубе. Мяч покатился четко под дальнюю стойку. И оформил победу, которую даже можно назвать победой на классе. Ведь далее "Кальяри" выглядел таким же беспомощным. А "Милан" спокойно и уверенно комбинировал и сохранил нужный результат.

Победы в таком стиле в исполнении "россонери" мы уже давно не видели. Эффект Златана? Его присутствие на поле действительно придало игрокам уверенность и спокойствие. А "Кальяри" после этого четвёртого поражения подряд угрожает болезненное падение.