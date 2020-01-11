  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кальяри - Милан 0:2. Дьяволы возвращаются? Видеообзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кальяри - Милан 0:2. Дьяволы возвращаются? Видеообзор матча

Италия
(2 голосов)

"Россонери" сокращают отрыв от зоны еврокубков до 4-х очков

Кальяри - Милан 0:2. Дьяволы возвращаются? Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура Серии А "Кальяри" - "Милан".

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Милан" 0:2

Голы: Леао 46, Ибрагимович 64

"Кальяри": Ольсен, Фараго, Пизакане, Клаван, Лука Пеллегрини, Нандес (Ионицэ 76), Чигарини, Рог (Кастро 76), Наингголан, Симеоне (Черри 69), Жоао Педро

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия (Конти 72), Мусаккьо, А. Романьоли, Эрнандес, Беннасер, Кесси, Кастильехо, Ибрагимович, Леао (Ребич 90), Чалханоглу (Бонавентура 64)

Предупреждения: Чигарини 26, Нандес 39, Лука Пеллегрини 60 - Беннасер 61

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кальяри (Кальяри) Серия А Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...