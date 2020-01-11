Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кальяри - Милан 0:2. Дьяволы возвращаются? Видеообзор матча
"Россонери" сокращают отрыв от зоны еврокубков до 4-х очков
Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура Серии А "Кальяри" - "Милан".
Кальяри. "Сарденья Арена"
"Кальяри" - "Милан" 0:2
Голы: Леао 46, Ибрагимович 64
"Кальяри": Ольсен, Фараго, Пизакане, Клаван, Лука Пеллегрини, Нандес (Ионицэ 76), Чигарини, Рог (Кастро 76), Наингголан, Симеоне (Черри 69), Жоао Педро
"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия (Конти 72), Мусаккьо, А. Романьоли, Эрнандес, Беннасер, Кесси, Кастильехо, Ибрагимович, Леао (Ребич 90), Чалханоглу (Бонавентура 64)
Предупреждения: Чигарини 26, Нандес 39, Лука Пеллегрини 60 - Беннасер 61