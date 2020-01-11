Стефано Пиоли: Это была важная победа, которая поможет построить лучшее будущее Милана

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями после выездной победы над "Кальяри" в рамках 19-го тура Серии А.

"Очевидно, мы сыграли не так, как в последних матчах. Мы действовали более эффективно и цельно. Присутствие Златана дает нам фундамент, на котором можно строить нашу игру, хотя понадобится время, чтобы по-настоящему узнать друг друга.

Это была важная и заслуженная победа, которая поможет построить лучшее будущее. Мы должны использовать лучшие черты наших футболистов. Ибрагимович не так уж часто будет врываться в свободные зоны, так что нам нужны те, кто смогут это делать. Поэтому сегодня мы увидели Леау, Кастильехо, Чалханоглу, а затем и Бонавентуру. Мы только начали осваивать эту систему, но первые сигналы позитивные.

Я часто спрашивал у Златана, все ли в порядке, поскольку он уже несколько месяцев не проводил матчи полностью, а я не хотел, чтобы у него возникли мышечные проблемы. Он действовал умно, сказал партнерам правильные слова и стал настоящим ориентиром на поле. Он может стать еще лучше, и через три-четыре матча мы увидим настоящего Златана. Ибрагимович хочет доказать, что у него еще есть порох в пороховницах, и его присутствие действительно помогает одной из самых молодых команд Серии А. У него сильный характер, страсть и опыт, которые неизбежно влияют на остальных", – рассказал Стефано Пиоли.