Серия А. Десятая победа Лацио подряд! И вновь в концовке

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи" 1:0

Гол: Иммобиле 83

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва (Бериша 81), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Хони 90), Лулич, Иммобиле, Кайседо (Катальди 64)

"Наполи": Оспина, Хюсай, Ди Лоренцо, Манолас, Руи, Аллан (Льоренте 83), Зелински, Руис, Кальехон (Элмас 88), Милик, Инсинье (Лосано 90+1)

Предупреждения: Лаццари 27, Лулич 41 - Манолас 38, Руи 85

"Лацио" повторил свою наибольшую серию побед в истории - девять, выдал 12 матчей подряд без поражений и с как минимум двумя забитыми в каждом. Последнее не удавалось никому с 1949-го года. Лучший бомбардир и лучший ассистент лиги играют в его рядах. Эта статистика, празднования 120-летия клуба и лишь одна победа слабого соперника в своих десяти матчах позволяли римлянам рассчитывать на победу. Зато другая статистика играла в пользу "Наполи". Семь побед и ничья в восьми очных матчах с разницей мячей 23:5. Было тяжело и на этот раз. Пришлось найти 13-й гол в сезоне в последние 15 минут матча.

"Наполи" играл сверхосторожно. И сверхмедленно. Даже не пытался ускоряться, подолгу просто держал мяч, не оголял оборону. Державшуюся очень прилично даже без Кулибали, Максимовича, Малькюи и Гуляма. "Лацио" всегда сложно против таких команд. Потому на сороковую минуту мы вышли без ударов в створ ворот и с шестью ударами по воротам в целом. Навес Инсинье с фланга, еле вытащенный Стракошей из-под перекладины, ударом в створ не посчитали. И активная концовка тайма "орлов" закончилась лишь плотным ударом Милинковича-Савича и его же попыткой заброса после ошибки в обороне. Оспина вытащил.

В третьей четверти матча гости уже осмелели с 72-мя процентами владения мячом. Их слабейшая линия - центр поля - вдруг оказалась способной доминировать. Даже замена форварда Кайседо на опорника Катальди не помогла хозяевам изменить тенденцию. На 67-ой минуте Зелински элегантно забросил... в стойку. А на 76-ой Стракоша вытащил непростой удар низом Инсинье. И все же пропустил именно "Наполи". Как и в трех случаях неделю назад против "Интера", из-за грубой ошибки в обороне. Оспина просто подарил мяч Иммобиле, тот пробил с фланга, а Ди Лоренцо, хотя и мог остановить мяч, пожелал выбить слета. И не смог.

Десятая победа "орлов" подряд. То есть рекорд клуба. Причём уже в который раз пришлось вырывать ее в концовке при слабоватой игре в атаке. И, как и против "Брешии", "Сассуоло", "Кальяри", "Фиорентины", "Милана", это удалось сделать. Просто феноменальный характер укрепляет команду на третьем месте. А вот у "Наполи" характер отсутствует напрочь. Потому даже в равной неплохой для себя игре он пропускает глупый гол, а после него создает больше, чем соперник - за весь матч (сейвы Стракоши после ударов Инсинье и Милика, почти попадание Льоренте, блокировка Лулича на линии), но не забивает.