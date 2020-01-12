Рома - Ювентус. Анонс и прогноз матча

12 января. 21:45. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

2019-й год "Рома" закончила шестой и седьмой победами в девяти матчах лиги, забила три и четыре мяча и закрепилась на четвёртом месте. "Ювентус" же с большим трудом переиграл "Сампдорию", проиграл Суперкубок "Лацио" и подвергался немалой критике. Впрочем, первый матч нового года перевернул все с головы на ноги. "Рома" уступила дома кризисному "Торино" (0:2) и подпустила "Аталанту" на расстояние одного очка. А "Юве" под руководством проснувшегося Криштиану Роналду раздавил "Кальяри" (4:0) и вернул уверенность в себе. Повлияют ли результаты 18-го тура на результат очного матча в 19-ом?

Поражение римлян было несколько неожиданным и не отвечало их нынешней форме. Паулу Фонсека затруднился объяснить его. Особенно удручала атака, не реализовавшая ни один из 31-го удара по воротам. Такое случилось с ней впервые после начала подсчёта подобной статистики в 2004-ом году. Португальский тренер заявил, что его команда не забила бы даже если бы играла еще 90 минут, говорил о проблемах с выходом из обороны через пас. Хотя и не назвал игру и уровень стараний игроков плохими. Ее скорее можно и нужно было назвать медленной и банальной, с плохими ударами по воротам. И с привозом пенальти и слишком лёгким ударом Андреа Белотти из центра штрафной.

"Ювентус" нанес по воротам сенсации сезона и шестой команды лиги "Кальяри" 20 ударов. В первом тайме - с той же аккуратностью и эффективностью. Зато намертво прикрыл оборону, страдавшую и пропускавшую в пяти предыдущих матчах. А во втором тайме Криштиану Роналду воспользовался грубой ошибкой защитников соперника - и открыл путь к своему первому хет-трику в лиге. Серия из пяти матчей с забитыми мячами явно свидетельствует о выходе КриРо из кризиса и его отличном настроении. В отличном настроении и Пауло Дибала. И Маурицио Сарри, даже прежде всего отметивший полное доминирование, а не голы. "Бьянконери" начали год отлично.

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Кадры

Фонсека все никак не может избавиться от травм. Мхитарян, Клюйверт, Пасторе, Сантон и Дзаппакоста вне заявки, Фасио и Кристанте не готовы к полному матчу. Как и Леонардо Спинаццола и Николо Дзаньоло. Потому, возможно, на правом фланге атаки выйдет Дженгиз Ундер, ставший глухим запасным и объектом интереса "Милана". В центре обороны останется Крис Смоллинг, привезший пенальти против "Торино", на правом фланге выйдет капитан Флоренци, чуть не ушедший из клуба. А слева - Александар Коларов, как раз продливший контракт. Главной ударной силой в атаке будут Эдин Джеко, с 25-го ноября забивший лишь однажды в лиге, и Лоренцо Пеллегрини, 20-го декабря забивший свой первый гол в сезоне.

В "Ювентусе" проблема лишь в одной линии - центре поля. Родриго Бентанкур отбывает дисквалификацию, Сами Хедира травмирован. Потому компанию экс-игроку "Ромы" Пьяничу и Матюиди вновь составит невнятный Рабио. В других же линиях все в порядке. Гонсало Игуаин не полностью готов. Но в любом случае Сарри вряд ли в таком матче собирался бросать на поле всю тройку Игуаин-Дибала-Криштиану Роналду. Рэмзи должен сыграть под форвардами, Бернардески будет ожидать на скамье запасных. Остается вопрос в центре обороны - вернётся ли в "старт" Матейс Де Лихт, в последних пяти матчах уступавший место Мериху Демиралю? И справа - Куадрадо, Данило либо Де Шильо?

"Рома": Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Верету, Диавара, Ундер, Лоренцо Пеллегрини, Перотти, Джеко

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Демираль, Бонуччи, Сандро, Рабио, Пьянич, Матюиди, Рэмзи, Дибала, Криштиану Роналду

Прямая речь

Паулу Фонсека , главный тренер "Ромы": "Сарри - замечательный тренер, один из лучших в Европе. Он всегда играет на атаку, что мне очень нравится. И строит очень сильную команду. Но мы всегда находим смелость в матчах против сильных. Как раз матчи против соперников калибра "Дженоа" и "Торино" меня больше беспокоят. Мы должны играть строго, но вместе с тем выдвигать линию обороны высоко. Быть амбициозными, проявить характер. Сейчас мы закладываем фундамент нашей будущей борьбы за Скудетто".

Маурицио Сарри , главный тренер "Ювентуса": "Мы должны быть более консистентными в течение девяноста минут, потому я хочу построить игру на фундаменте хорошей работы, выполненной против "Кальяри". Я уже говорил, что "Рома" и Фонсека - сюрпризы сезона. Несмотря на эпидемию травм, он придал команде четкое лицо. Ее постоянные скоростные взрывы превращают ее в очень опасную. Наибольшая опасность - быть пойманным на отсутствии баланса и расколотым надвое. Потому мы должны быть осторожными и компактными".

Прогноз: Рома - Ювентус 0:1

Дома "Ювентус" победил "Рому" уже восемь раз подряд. А вот в последних пяти гостевых матчах добыл лишь два очка. Однако следует заметить, что последние три матча в Риме состоялись в мае, когда Скудетто уже было в кармане или почти в кармане. Ныне же чемпион будет играть на полную мощь. А его соперника поражение от другой туринской команды немного выбило из колеи. Да и против Топ-7 лиги "волки" играли слабо, особенно в атаке - три очка и два гола в пяти матчах. Ставим на еще один их неудачный результат у чужих ворот и в целом. Тем более, что дважды подряд они не побеждали "Юве" с 1995-го года.