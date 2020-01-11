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Лацио - Наполи 1:0. Видеообзор матча

Италия
(1 голосов)

Иммобиле приносит победу для "орлов"

Лацио - Наполи 1:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура Серии А "Лацио" - "Наполи".

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи" 1:0

Гол: Иммобиле 83

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва (Бериша 81), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Хони 90), Лулич, Иммобиле, Кайседо (Катальди 64)

"Наполи": Оспина, Хюсай, Ди Лоренцо, Манолас, Руи, Аллан (Льоренте 83), Зелински, Руис, Кальехон (Элмас 88), Милик, Инсинье (Лосано 90+1)

Предупреждения: Лаццари 27, Лулич 41 - Манолас 38, Руи 85

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Наполи (Неаполь)
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