Италия
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Лацио - Наполи 1:0. Видеообзор матча
Иммобиле приносит победу для "орлов"
Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура Серии А "Лацио" - "Наполи".
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Наполи" 1:0
Гол: Иммобиле 83
"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва (Бериша 81), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Хони 90), Лулич, Иммобиле, Кайседо (Катальди 64)
"Наполи": Оспина, Хюсай, Ди Лоренцо, Манолас, Руи, Аллан (Льоренте 83), Зелински, Руис, Кальехон (Элмас 88), Милик, Инсинье (Лосано 90+1)
Предупреждения: Лаццари 27, Лулич 41 - Манолас 38, Руи 85
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