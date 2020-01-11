Симоне Индзаги: Я не думал, что Лацио выиграет 10 матчей подряд, но я видел хорошие признаки

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Наполи" в рамках 19-го тура Серии А.

"Думаю, в первом тайме мы действовали лучше, а после перерыва "Наполи" прибавил. Так что это был равный матч, и все решил один гол. У "Наполи" есть кое-какие проблемы, но это все еще сильная и талантливая команда, и победу не стоит воспринимать как данность.

Все происходящее – следствие предсезонной работы, которую я считаю замечательной. Мы начали с того, что потеряли очки в Серии А и Лиге Европы, но продолжали играть в свой футбол и делать то, что обсуждали на тренировках. Я не думал, что мы выиграем 10 матчей подряд, но я видел хорошие знаки! На протяжении трех последних месяцев я хвалил игроков и говорил им сосредоточиться на следующем матче. Посыл остается неизменным.

В прежние годы "Лацио" был близок к достижению своих задач на сезон и оступался лишь в самом конце. Например, когда упускал путевку в ЛЧ в последнем туре. Мне нужно добиться максимальной пользы от футболистов в моем распоряжении, но также мы исследуем рынок на предмет хороших возможностей. В то же время парни полностью выкладываются ради клуба, и мы хотим, чтобы все оставались вовлеченными в этот процесс", – рассказал Симоне Индзаги.