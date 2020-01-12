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Ключевой выход Малиновского. Интер - Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть онлайн видео обзор матча Интер - Аталанта, 11 января 2020
Вашему вниманию видеообзор матча очередного тура Серии А между "Интером" и "Аталантой". Нерадзури выиграли первый тайм благодаря голу Мартинеса, а после перерыва на поле появился Руслан Малиновский в составе "Аталанты". Игра гостей в атаке сразу же оживилась, украинец попал в штангу после фирменного дальнего удара, принял участие в голевой атаке, поборовшись за верховой мяч, и заработал пенальти, который, однако, не реализовал Муриель. В итоге ничья 1:1, которая вывела "Интер" на чистое первое место, однако оставила "Ювентусу" шанс отвоевать лидерство. "Аталанта" идет пятой.
Серия А. 19-й тур
11 января. Милан. Сан-Сиро
Интер - Аталанта 1:1
Голы: Мартинес 4 - Гозенс 75
На 88-й минуте Муриель не реализовал пенальти