Ключевой выход Малиновского. Интер - Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча очередного тура Серии А между "Интером" и "Аталантой". Нерадзури выиграли первый тайм благодаря голу Мартинеса, а после перерыва на поле появился Руслан Малиновский в составе "Аталанты". Игра гостей в атаке сразу же оживилась, украинец попал в штангу после фирменного дальнего удара, принял участие в голевой атаке, поборовшись за верховой мяч, и заработал пенальти, который, однако, не реализовал Муриель. В итоге ничья 1:1, которая вывела "Интер" на чистое первое место, однако оставила "Ювентусу" шанс отвоевать лидерство. "Аталанта" идет пятой.

Серия А. 19-й тур

11 января. Милан. Сан-Сиро

Интер - Аталанта 1:1

Голы: Мартинес 4 - Гозенс 75

На 88-й минуте Муриель не реализовал пенальти