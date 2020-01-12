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Ключевой выход Малиновского. Интер - Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть онлайн видео обзор матча Интер - Аталанта, 11 января 2020

Ключевой выход Малиновского. Интер - Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча очередного тура Серии А между "Интером" и "Аталантой". Нерадзури выиграли первый тайм благодаря голу Мартинеса, а после перерыва на поле появился Руслан Малиновский в составе "Аталанты". Игра гостей в атаке сразу же оживилась, украинец попал в штангу после фирменного дальнего удара, принял участие в голевой атаке, поборовшись за верховой мяч, и заработал пенальти, который, однако, не реализовал Муриель. В итоге ничья 1:1, которая вывела "Интер" на чистое первое место, однако оставила "Ювентусу" шанс отвоевать лидерство. "Аталанта" идет пятой.

Серия А. 19-й тур
11 января. Милан. Сан-Сиро
Интер - Аталанта 1:1
Голы: Мартинес 4 - Гозенс 75
На 88-й минуте Муриель не реализовал пенальти

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
12.01.2020 в 09:17
А сам бы пробил и стал героем. Видимо не доверели либо ему было больно после столкновения.
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