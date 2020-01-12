Аталанта объявила о подписании Кальдары

"Аталанта" объявила об подписании защитника "Милана" Маттиа Кальдары.

25-летний центрбек присоединится к "бергамаскам" на правах 18-месячной аренды с правом последующего выкупа.

Напомним, Кальдара является воспитанником "Аталанты". Уроженец Бергамо пребывал в системе клуба с 2003-го года до 2018-й год.

Кальдара ещё не появлялся на поле в нынешнем сезоне (кроме трех матчей за дубль), лишь в ноябре восстановившись после разрыва крестообразных связок и воспаления сухожилия.