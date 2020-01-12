  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аталанта объявила о подписании Кальдары
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта объявила о подписании Кальдары

Италия
(1 голосов)

Маттиа вернулся в родной клуб

Аталанта объявила о подписании Кальдары
Новина українською

"Аталанта" объявила об подписании защитника "Милана" Маттиа Кальдары.

25-летний центрбек присоединится к "бергамаскам" на правах 18-месячной аренды с правом последующего выкупа.

Напомним, Кальдара является воспитанником "Аталанты". Уроженец Бергамо пребывал в системе клуба с 2003-го года до 2018-й год.

Кальдара ещё не появлялся на поле в нынешнем сезоне (кроме трех матчей за дубль), лишь в ноябре восстановившись после разрыва крестообразных связок и воспаления сухожилия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Милан (Италия) Маттиа Кальдара
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...