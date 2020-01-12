Серия А. Удинезе сравнивается с Наполи и почти догоняет Милан

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Сассуоло" 3:0

Голы: Окака 13, Сема 68, Де Пауль 90+1

"Временный" главный тренер "Удинезе" Лука Готти работает уже более двух месяцев. И очень неплохо. Две победы и ничья в предыдущих четырех матчах отвели команду на семь очков от зоны вылета. "Сассуоло" в пяти очках, но одержал лишь одну победу в предыдущих семи матчах. Да и от него изначально ожидали большего. Гостевой ничьей с "Ювентусом" мало. В Удине он играл слишком медленно, без мысли, без характера. Зато "Удинезе" отыграл мощно и умно.

Несмотря на всего сорок процентов владения мячом, в первом тайме хозяева полностью переиграли соперника. Прежде всего - полностью перебороли в единоборствах. Вратарю Консильи пришлось выигрывать дуэли у Лазаньи и Мандрагоры, Де Пауль прошел всех и чуть не забросил в ворота. А Окака после угловых должен был забивать трижды. Забил один, головой. Ответ гостей в виде удара Траоре в стойку с 15-ти метров выглядел случайным.

Во втором тайме "Сассуоло" уже двигался быстрее, задействовал фланги. Сразу же Траоре справа вышел на свидание с Муссо. Однако вратарь отбил и этот удар, и не менее сложный удар Бога слева. А на 68-ой минуте "Удинезе" нанес свой первый удар по воротам во втором тайме. И попал. Фофана раскрутил контратаку, отдал левее Сема, а тот пробил низом в дальний угол, обеспечив третью победу подряд. Еще одна контратака - Фофана и Де Пауля - довела счет до разгромного.

"Удинезе" закончил первый круг на одном очковом уровне с "Наполи" и лишь в одном очке позади "Милана".