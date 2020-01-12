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Интер близок к подписанию Жиру. Оливье подпишет с клубом контракт на 2,5 года

Италия
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Интер близок к подписанию Жиру. Оливье подпишет с клубом контракт на 2,5 года
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Форвард "Челси" Оливье Жиру может перейти в "Интер" во время зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sport Italia, клуб близки к соглашению. "Челси" запрашивает 5 млн евро + 1 млн бонусов. "Нерадзурри" предлагают 4+1, однако обе стороны положительно настроены по поводу сделки и уверены, что им удастся закрыть её уже в ближайшие дни.

33-летний француз, который по окончании сезона может стать свободным агентом, согласовал с "Интером" контракт на 2,5 года.

Мотивация сменить клуб придиктована желанием Жиру поехать на Евро-2020 в составе сборной Франции.

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В статье: Оливье Жиру Интер (Милан) Челси (Лондон)
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