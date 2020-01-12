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Сарри: Рома Фонсеки очень опасна, они стали сюрпризом этого чемпионата

Италия
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Наставник "бьянконери" похвалил своего коллегу из "Ромы"

Сарри: Рома Фонсеки очень опасна, они стали сюрпризом этого чемпионата
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка с "Ромой".

"Это будет трудная игра, и нам нужно быть более последовательными в течение 90 минут, поэтому я хочу, чтобы мы проделали такую же хорошую работу, как и в матче против "Кальяри”.

"Рома" при Паулу Фонсеке стала сюрпризом Серии А в этом сезоне. Несмотря на многочисленные травмы, ему удалось привить им новую идентичность. В их игре есть всплески активности, что делает эту "Рому" очень опасной. Для на самый большой риск заключается в том, что мы можем потерять баланс между атакой и защитой. Вот почему мы должны играть плотно и быть осторожными", – цитирует Сарри Football-Italia.

Матч "Рома" – "Ювентус" начнётся в 21:45.

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В статье: Ювентус (Турин) Рома (Рим) Паулу Фонсека "Лупаренсе" (Италия)
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