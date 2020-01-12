Сарри: Рома Фонсеки очень опасна, они стали сюрпризом этого чемпионата

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка с "Ромой".

"Это будет трудная игра, и нам нужно быть более последовательными в течение 90 минут, поэтому я хочу, чтобы мы проделали такую же хорошую работу, как и в матче против "Кальяри”.

"Рома" при Паулу Фонсеке стала сюрпризом Серии А в этом сезоне. Несмотря на многочисленные травмы, ему удалось привить им новую идентичность. В их игре есть всплески активности, что делает эту "Рому" очень опасной. Для на самый большой риск заключается в том, что мы можем потерять баланс между атакой и защитой. Вот почему мы должны играть плотно и быть осторожными", – цитирует Сарри Football-Italia.