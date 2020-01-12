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Маттиа Кальдара: Я хочу отплатить болельщикам Аталанты

Италия
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Итальянец прокомментировал свой переход в "Аталанту"

Маттиа Кальдара: Я хочу отплатить болельщикам Аталанты
Новина українською

Новоиспечённый защитник "Аталанты" Маттиа Кальдара прокомментировал свое возвращение в клуб из Бергамо.

"Я очень рад снова оказаться здесь, возвращение в "Аталанту" – отправная точка для меня.

Полтора года я не играл, поэтому понимаю – будет трудно завоевать место в команде. Но я полностью осознаю, что должен много работать. Не могу дождаться того, чтобы внести свой вклад. Хорошо знаю Гасперини и его методы работы. С момента моего ухода ничего не изменилось. Я знаю, чего хочет тренер, и сделаю все возможное. Сейчас я чувствую себя хорошо, поэтому мне просто нужно обрести стабильность и уверенность, которые были у меня, когда я играл регулярно.

Я хочу отплатить болельщикам "Аталанты", поскольку они всегда заботились обо мне. Я чувствую ответственность за тех, кто верит в меня. "Аталанта" дала мне возможность снова оказаться в центре внимания, и я не хочу подводить команду", – поделился Маттиа Кальдара.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Милан (Италия) Маттиа Кальдара
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Источник:
Football Italia
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