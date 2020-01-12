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Фабиньо: Мбаппе выиграет Золотой мяч раньше, чем Неймар
Бразилец поделился мыслями о "Золотом мяче" и успехах "Ливерпуля"
Хавбек "Ливерпуля" Фабиньо поделился мыслями насчет нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и прокомментировал успехи "мерсисайдцев".
"Мбаппе станет обладателем "Золотого мяча" раньше, чем Неймар. Я бы хотел видеть его в "Ливерпуле".
Садьо Мане тоже заслужил "Золотой мяч". Он лучший футболист в нашей команде.
"Ливерпуль" станет чемпионом, да. Мы лучшие в мире. Клопп – лучший тренер в мире.
Пройти сезон без поражений? Мы не планируем проигрывать", – поделился Фабиньо.
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Источник:goal.com
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2020 в 18:14
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