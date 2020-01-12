  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фабиньо: Мбаппе выиграет Золотой мяч раньше, чем Неймар
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фабиньо: Мбаппе выиграет Золотой мяч раньше, чем Неймар

Италия
(1 голосов)

Бразилец поделился мыслями о "Золотом мяче" и успехах "Ливерпуля"

Фабиньо: Мбаппе выиграет Золотой мяч раньше, чем Неймар
Новина українською

Хавбек "Ливерпуля" Фабиньо поделился мыслями насчет нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и прокомментировал успехи "мерсисайдцев".

"Мбаппе станет обладателем "Золотого мяча" раньше, чем Неймар. Я бы хотел видеть его в "Ливерпуле".

Садьо Мане тоже заслужил "Золотой мяч". Он лучший футболист в нашей команде.

"Ливерпуль" станет чемпионом, да. Мы лучшие в мире. Клопп – лучший тренер в мире.

Пройти сезон без поражений? Мы не планируем проигрывать", – поделился Фабиньо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Фабиньо Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2020 в 18:14
Но не раньше, чем лучший футболист Мира - Лео Месси возьмёт свой законный 8-й Золотой Мяч.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...