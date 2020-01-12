Фабиньо: Мбаппе выиграет Золотой мяч раньше, чем Неймар

Хавбек "Ливерпуля" Фабиньо поделился мыслями насчет нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и прокомментировал успехи "мерсисайдцев".

"Мбаппе станет обладателем "Золотого мяча" раньше, чем Неймар. Я бы хотел видеть его в "Ливерпуле".

Садьо Мане тоже заслужил "Золотой мяч". Он лучший футболист в нашей команде.

"Ливерпуль" станет чемпионом, да. Мы лучшие в мире. Клопп – лучший тренер в мире.

Пройти сезон без поражений? Мы не планируем проигрывать", – поделился Фабиньо.