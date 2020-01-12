Серия А. Важные победы Торино, Сампдории и Фиорентины

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Болонья" 1:0

Гол: Беренгер 11

"Торино" и "Болонья" никак не могут найти стабильность. Потому и застряли в большой компании, борющейся за седьмое место. Подопечные Синиши Михайловича после побед над "Аталантой" и "Лечче" не уступили "Фиорентине" дома лишь благодаря сумасшедшему штрафному Орсолини на 94-ой минуте. А подопечные Вальтера Маццарри не переиграли "Верону", уступили СПАЛ, затем вдруг переиграли "Рому" в Риме, а в четверг выбили слабую "Дженоа" из Кубка лишь в серии пенальти. Начнёт ли хотя бы эта натужная победа серию?

Бурное начало матча обещало даже 2:2 либо 3:2, как в очных матчах в сезоне 2018/19. Сиригу отбил крученый удар Схутена, Беренгер замкнул прострел Белотти, Орсолини пробил во вратаря в упор. Однако затем "Торо" вспомнил, что любит "сушить" матчи. До перерыва еще и мог забить второй - Верди после прорыва попал в стойку. Во втором тайме "Болонья" давила, нанесла восемь ударов по воротам за первые 15 минут. Но и тогда Паласио головой попал лишь в стойку и с десяти метров (ситуация лучше, чем пенальти) - в рекламные щиты. А с 60-ой минуты "сушилка" вновь включилась. В концовке Паласио запорол еще один супермомент.

"Торино" закончит первый круг как минимум восьмым. "Болонья" остается в начале второй десятки.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Брешия" 5:1

Голы: Линетти 33, Янкто 45+2, Квальярелла 69 (пен.), 90+2, Капрари 80 - Чанселлор 12

"Сампдория" и "Брешия" также в одной группе. Их разделяли два очка и граница зоны вылета. Однако генуэзцы ныне после победы в дерби, борьбы с "Ювентусом" и 0:0 в Милане, а ломбардийцы набрали лишь одно очко в трех последних матчах. Правда, пришлось отыгрываться из-за двух касаний головой после углового. Но ответ на это до перерыва был ясен - 13:2 по ударам по воротам, 59:41 по владению мячом. И два удара слета после забросов с флангов. Линетти принял мяч на грудь после отскока от защитника, Янкто сразу пробил. А во втором тайме состоялись пенальти Квальяреллы, удар головой Капрари и забег Фабио в контратаку с подсечкой над вратарем.

Важная победа в матче за шесть очков. А если учитывать счет, она может стать еще более важной. В психологическом плане.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - СПАЛ 1:0

Гол: Х. Пеццелла 82

"Фиорентина" не побеждала в восьми матчах подряд, после седьмого сменила тренера. На Джузеппе Якини, команды которого играют бледно. СПАЛ последний в лиге и Леонардо Семпличи под угрозой отставки. Потому всего шесть ударов по воротам в первом тайме очного матча не удивили. Отметим проход и удар Кастровилли (вратарь вытащил ногой) и ответное случайное попадание Стрефеццы с фланга в стойку. Впрочем, с 46-ой по 82-ую минуту флорентийцы создали 13 ударов. И были вознаграждены, когда Пеццелла головой после подачи углового переправил мяч в ворота.

Победа, уменьшающая огромное напряжение в клубе. И повышающая напряжение в СПАЛ до упора.