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Победа над СПАЛ стала для Фиорентины первой за 2,5 месяца в Серии А

Италия
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"Фиалки" выходят из кризиса?

Победа над СПАЛ стала для Фиорентины первой за 2,5 месяца в Серии А
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В рамках 19-го тура Серии А "Фиорентина" дома минимально обыграла СПАЛ 1:0.

Таким образом "фиалки" одержали первую победу в чемпионате Италии с 30 октября прошлого года. Тогда команда из Флоренции обыграла "Сассуоло" 2:1.

После 19 туров "Фиорентина" имеет в своем активе 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.

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В статье: Серия А Фиорентина (Флоренция) СПАЛ (Италия)
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