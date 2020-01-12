Италия
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Победа над СПАЛ стала для Фиорентины первой за 2,5 месяца в Серии А
"Фиалки" выходят из кризиса?
В рамках 19-го тура Серии А "Фиорентина" дома минимально обыграла СПАЛ 1:0.
Таким образом "фиалки" одержали первую победу в чемпионате Италии с 30 октября прошлого года. Тогда команда из Флоренции обыграла "Сассуоло" 2:1.
После 19 туров "Фиорентина" имеет в своем активе 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
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