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Антонио Конте: Санчес не играет, потому что он не готов. Я не глупый, чтобы вредить себе

Италия
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Итальянец прокомментировал ситуацию вокруг чилийца

Антонио Конте: Санчес не играет, потому что он не готов. Я не глупый, чтобы вредить себе
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями насчет формы вингера "нерадзурри" Алексиса Санчеса.

"Вы спрашиваете меня о Санчесе. Ну, чтобы играть, нужно быть в хорошей форме. Я не сумасшедший и не глупый, я не буду вредить себе.

Я знаю, что один плюс один равно двум, но по вашему мнению это равно пяти.

Если я выпускаю кого-то на поле, то у меня есть на то свои причины. Не то чтобы я хотел сделать харакири, или что я слабоумный", – поделился Антонио Конте.

31-летний Санчес принял участие в 3 матчах в текущем сезоне.

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В статье: Алексис Санчес Антонио Конте Интер (Милан)
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Источник:
Sky Sports
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