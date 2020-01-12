Антонио Конте: Санчес не играет, потому что он не готов. Я не глупый, чтобы вредить себе

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями насчет формы вингера "нерадзурри" Алексиса Санчеса.

"Вы спрашиваете меня о Санчесе. Ну, чтобы играть, нужно быть в хорошей форме. Я не сумасшедший и не глупый, я не буду вредить себе.

Я знаю, что один плюс один равно двум, но по вашему мнению это равно пяти.

Если я выпускаю кого-то на поле, то у меня есть на то свои причины. Не то чтобы я хотел сделать харакири, или что я слабоумный", – поделился Антонио Конте.