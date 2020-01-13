Сарри воспользовался осечкой Конте. Рома – Ювентус 1:2. Обзор матча и видео голов

Руслан Малиновский помог своей команде добыть ничью в матче с "нерадзурри" (1:1). Такой подарок уверенно подобрал "Ювентус", обыграв на выезде "Рому" и выйдя на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Италии (48 зачетных пунктов). "Бьянконери" надломили "джаллоросси" уже в первые 10 минут – два нокдауна в исполнении Демираля и Роналду. Уже через 20 минут последовал нокаут в виде травмы Дзаньоло, стало понятно, что "Ювентус" свое уже не отпустит. Так и вышло – пропущенный с пенальти мяч во втором тайме был скорее похож на случайность, чем закономерность.

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии "Рома" – "Ювентус".

Рим. "Стадио Олимпико".

"Рома" – "Ювентус" 1:2

Голы: Перотти (68, пенальти) – Демирал (3), Роналду (10, пенальти)