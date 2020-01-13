Защитник Ювентуса выбыл на неопределенный срок

"Ювентус" подтвердил, что защитник команды Мерих Демирал получил травму. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Во время матча 19-го тура чемпионата Италии с "Ромой" (2:1) Мерих Демирал получил травму связок на левом колене. Медицинское обследование выявило у игрока сборной Турции повреждение передней крестообразной связки вместе с сопутствующей травмой мениска. В ближайшее время Демиралю предстоит перенести операцию.

Демирал перешёл в "Ювентус" летом 2019 года из "Сассуоло". В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах Серии А, в которых стал автором одной результативной передачи.