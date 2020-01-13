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Защитник Ювентуса выбыл на неопределенный срок
Демиралю предстоит перенести операцию
"Ювентус" подтвердил, что защитник команды Мерих Демирал получил травму. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Во время матча 19-го тура чемпионата Италии с "Ромой" (2:1) Мерих Демирал получил травму связок на левом колене. Медицинское обследование выявило у игрока сборной Турции повреждение передней крестообразной связки вместе с сопутствующей травмой мениска. В ближайшее время Демиралю предстоит перенести операцию.
Демирал перешёл в "Ювентус" летом 2019 года из "Сассуоло". В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах Серии А, в которых стал автором одной результативной передачи.