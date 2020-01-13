Интер хочет снизить цену на Эриксена до 10 миллионов евро

"Интер" продолжает работу над переходом полузащитника "Тоттенхэм Хотспур" Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клубы находятся на стадии согласования суммы перехода. У игрока остается полгода по контракту со "шпорами", но итальянский гранд не намерен дожидаться лета и бороться за футболиста со множеством других претендентов – вместо этого они предпочитают заключить сделку сейчас за небольшую сумму и усилить клуб на вторую половину сезона для гонки с "Ювентусом". Нерадзурри не горят желанием выплачивать "шпорам" требуемые € 20 млн. Генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта надеется, что цену удастся снизить в два раза – до € 10 млн.

Также стала известна зарплата Эриксена, прописанная в согласованном с "Интером" контракте, – € 7,5 млн в год.

Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник в 18 матчах английской Премьер-лиги отправил в ворота соперников 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.