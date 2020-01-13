Сусо просит Милан отпустить его в Рому

Руководство "Ромы" занято экстренными поисками нового полузащитниками. Причина - серьезная травма Николо Дзаньолы, из-за которой он пропустит порядка 6 месяцев.

Опираясь на данные ряда итальянских СМИ, можно сделать вывод, что главный претендент на переход - Сусо. Сейчас он защищает цвета "Милана".

26-летний испанец готов сменить клуб и уже попросил руководство отпустить его. При тренере Пиоли он не может зацепиться за основу, так как не подходит под его схему.

Сейчас "Милан" хочет получить за Сусо порядка 15 миллионов евро.