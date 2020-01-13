  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Сусо просит Милан отпустить его в Рому
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сусо просит Милан отпустить его в Рому

Италия
(1 голосов)

Он готов заменить травмированного лидера

Сусо просит Милан отпустить его в Рому
UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Ромы" занято экстренными поисками нового полузащитниками. Причина - серьезная травма Николо Дзаньолы, из-за которой он пропустит порядка 6 месяцев.

Опираясь на данные ряда итальянских СМИ, можно сделать вывод, что главный претендент на переход - Сусо. Сейчас он защищает цвета "Милана".

26-летний испанец готов сменить клуб и уже попросил руководство отпустить его. При тренере Пиоли он не может зацепиться за основу, так как не подходит под его схему.

Сейчас "Милан" хочет получить за Сусо порядка 15 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Сусо Милан Николо Дзаньоло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...