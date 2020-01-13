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Дзаньоло успешно прооперирован. Очень вероятно, что итальянец пропустит Евро-2020
Потеря как для Фонсеки, так и для Манчини
В матче против "Ювентусу", очень серьезную травму получил Николо Дзаньоло. Итальянский талант был заменен еще в середине первого тайма.
У него был диагностирован разрыв крестообразных связок. По данным официального сайта, игрок успешно перенес операция, которая прошла сегодня.
Также, по их данным, Николо пробудет вне игры на протяжении 5-6 месяцев. Этот сезон для него завершен, а также, очень вероятно, что он пропустит чемпионат Европы, который пройдет июне.
Ранее сообщалось, что "Рома" уже нашла вероятную замену футболисту.