Интер - Кальяри. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

14 января. 21:45. Кубок Италии. 1/8 финала. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" и "Кальяри" в нынешнем сезоне в целом прыгнули выше головы. Но обе в последнее время болезненно приземлились. Сарды выдали 14 матчей подряд без поражений, вышли на четвертое место в лиге, переиграли "Сампдорию" в Кубке. Но после четырех поражений подряд опустились на шестое место. "Интер" же более месяца шёл первым в лиге, боролся с "Ювентусом" на равных. Однако лишь две победы в последних шести матчах привели к вылету из Лиги Чемпионов и потере лидерства в лиге. А его наставник Антонио Конте постоянно жалуется на травмы. Нужен ли командам в таком состоянии Кубок?

В 17-ом и 18-ом турах лиги "нерадзурри" как раз забили семь мячей и победили "Дженоа" и "Наполи". Начали отлично и против "Аталанты". Грозный тандем Ромелу Лукаку-Лаутаро Мартинес организовал свой 31-й гол в сезоне. Но вскоре команда отошла в оборону, принялась отбиваться, пропустила. И не уступила лишь благодаря двум пенальти - смазанному и неназначенному. Самир Ханданович, отбивший свой 24-й пенальти в лиге из 79-ти, даже намекнул на весьма непростую атмосферу в раздевалке после матча. А Конте говорил о травмах и был рад тому, что его команда хорошо выдержала агрессивность и интенсивность соперника. Возможно. Но "Интер" должен не выдерживать, а побеждать.

"Кальяри" как раз победил "Аталанту". Причем на ее поле и ее же оружием - интенсивностью и агрессией. Но это было давно. В последних пяти матчах сарды набрали лишь одно очко, и их наставник Роландо Маран говорит об "ауре поражений". При довольно интенсивной игре (тренер отмечал это) в первом тайме против "Милана" (0:2) креатив напрочь отсутствовал. А во втором "Кальяри" сразу же пропустил, прекратил бороться и пропустил еще. Примерно то же произошло и в предыдущих матчах против "Ювентуса" и "Лацио" - солидность и интенсивность без креатива до перерыва и развал после. Главная сенсация лиги рискует серьезно упасть в ближайшее время.

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Кадры

Конте и вправду остался с короткой скамьей запасных. Страшно нуждающихся в отдыхе Лукаку и Мартинеса могут заменить лишь 17-летний Эспозито и находящийся одной ногой вне клуба Политано. Милан Шкриньяр отбыл дисквалификацию в лиге и должен вернуться на поле вместо немолодого Диего Година. Но уставшего Де Фрая заменить некем. Разве что глухим запасным Раноккией. Возможно, Лазаро заменит одного из крайних защитников. В центре поля не совсем здоров Весино, травмирован Гальярдини. Потому придется выбирать между Брозовичем, Сенси, Валеро и вернувшимся после дисквалификации воспитанником "Кальяри" Бареллой.

Состав Марана, скорее всего, будет более близким к боевому. Дилемма остается в воротах, где шанс может получить и третий вратарь Рафаэль, и вернувшийся после тяжёлой травмы Краньо, и первый кипер Ольсен. На левом фланге обороны могут выйти Ликояннис либо Лука Пеллегрини. Возможно, 33-летний Фабио Пизакане получит отдых, и его заменит дебютировавший в лиге в Турине Валюкевич. Возможно, не сыграет против предыдущей команды и Раджа Наингголан. Олива, Бирса либо Кастро позволят ему отдохнуть. Хотя бельгиец явно хочет многое доказать "Интеру". Джованни Симеоне сдал, поэтому место на острие атаки должен получить Черри.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Бастони, Раноккия, Лазаро, Брозович, Сенси, Барелла, Бираги, Эспозито, Политано

"Кальяри": Ольсен, Фараго, Клаван, Валюкевич, Ликояннис, Олива, Нандес, Ионицэ, Кастро, Жоао Педро, Черри

Прогноз: Интер - Кальяри 2:1

В последних семи очных встречах на "Сан-Сиро" "Кальяри" добыл две победы и две ничьи. Уже в этом сезоне доставлял неприятности "Аталанте", "Роме", "Лацио", двум первым не проиграл, последнему уступил на 98-ой минуте. Сам "Интер" выцарапал у него победу на Сардинии во втором туре лиги с большим трудом. Так что сенсация возможна. Учитывая усталость подопечных Конте, ротацию и обычно слабую игру его команд в Кубковых турнирах, можно поставить на нее. Проблема в том, что ноябрьский "Кальяри" исчез. Ныне он слаб и растерян. Потому, скорее всего, фаворит победит. И забьет дважды, подтвердив среднее число забитых сардам в последних 42-ух очных матчах.