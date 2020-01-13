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Серия А. Парма взлетает и топит Лечче

Италия
(1 голосов)

"Крестоносцы" на седьмом месте

Серия А. Парма взлетает и топит Лечче
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Лечче" 2:0

Голы: Якопони 57, Корнелиус 72

0:5 от "Аталанты" неделю назад не испортил высокую оценку первого круга "Пармы". До этого она набрала семь очков в трех матчах и борется за седьмое место. "Лечче" же проиграл три матча подряд и пребывает в депрессии. Но в первом тайме слабого матча по его воротам были нанесены всего два удара. Куцка головой чуть не попал. Сами же "волки" довольно активно, пусть и неопасно, обстреливали ворота Сепе издали. Зато во втором тайме фаворит проснулся, создал супермомент Куцки и Кулушевски (вратарь дважды спас). А затем и забил. Якопоне замкнул головой подачу с углового. Куцка головой попал в перекладину, и Корнелиус добил.

"Парма" седьмая с минимальным отставанием от "Кальяри". "Лечче" же, в заявку которого не попал Евгений Шахов, отделяет от зоны вылета лишь одно очко. А по игре он выглядит ещё хуже.

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В статье: Парма (Парма) Серия А Лечче
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