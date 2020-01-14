Потери и приобретения. Итоги 19-го тура Серии А

Кальяри - Милан 0:2

Лацио - Наполи 1:0

Интер - Аталанта 1:1

Удинезе - Сассуоло 3:0

Сампдория - Брешия 5:1

Торино - Болонья 1:0

Фиорентина - СПАЛ 1:0

Эллас Верона - Дженоа 2:1

Рома - Ювентус 1:2

Парма - Лечче 2:0

Три Топ-матча, возвращение Златана Ибрагимовича, уплотнение борьбы за Лигу Европы, пробуждение "Сампдории" и "Фиорентины" - несмотря на скромные 24 гола, 19-й тур Серии А был полон событий. "Ювентус" закончил первый круг лидером, но с вопросами, вопросов к "Роме" и "Интеру" ещё больше. Первые двое потеряли важных игроков, третий - лидерство в лиге. "Аталанта" упустила победу. И все слишком часто теряли мячи в обороне. Зато "Милан" и второй эшелон немало приобрели.

Одно приобретение, много потерь

Как оценить вояж "Ювентуса" в Рим? Прежде всего - как важную гостевую победу над серьёзным соперником, позволившую закончить первый круг лидером? Либо как отступление в качестве игры по сравнению с разгромом "Кальяри"? Чемпион решил все двумя ранними голами, позволил "Роме" создать очень немного. Криштиану Роналду забил свой восьмой гол в шести последних матчах лиги. Маурицио Сарри был доволен первым часом игры. С другой стороны, 46 "кроссов" в его штрафную и 22:5 по ударам по воротам - признаки потери инициативы.

"Юве" слишком долго отбивался и, как сказал тренер, "сидел на лидерстве в матче". Почти ничего не создал в атаке. Да еще и очень часто терял мячи при попытке выхода из обороны. Давление было настолько сильным, что пришлось выпустить защитника вместо игрока атаки и перейти на схему 4-3-3. Вновь защитник чемпиона сыграл рукой, привезя пенальти. А автор первого гола Мерих Демираль вылетел до окончания сезона из-за тяжёлой травмы.

Матч, продвинувший команду по очкам, но заставивший отступить по игре.

"Рому" же этот матч явно отбросил назад. Хотя и Паулу Фонсека остался доволен реакцией во втором тайме и потому "гордится" подопечными. Вышеприведенная статистика и 31 бесполезный удар по воротам "Торино" неделю назад лишь ярче освещают проблемы команды в атаке. Некому забивать, некому даже пробить по воротам как следует. А в обороне вновь состоялась грубая ошибка при выходе через короткий пас. "Такое случается. Это мой стиль. Я в другой не верю. Нужно быть смелыми и рисковать". Во второй раз подряд риск не оправдался.

"Волки" на самом деле не безнадёжны. Возможно, им просто тяжело вкатываться в сезон после перерывов. Так начиналось и в августе. Затем стало легче. Но проблемы в главнейших аспектах игры нужно решать немедленно. И это придется делать без одного из лидеров и надежд итальянского футбола Николо Дзаньоло, которого постигла та же участь, что и Демираля. Речь об уже 17-ом разрыве крестообразных связок в команде за последние шесть лет. Никак не заканчиваются и менее тяжёлые травмы. И никто не может понять причину.

Та же история

"Наполи" обошёлся без таких травм. И пропускал не в начале, а в концовке. Но в целом повторил историю "Ромы". 63 процента владения мячом, стойка, вратарь и защитник на линии, спасавшие "Лацио". А Дженнаро Гаттузо яростно защищал Давида Оспину. "Он сделал то, что я просил. Для меня вратарь - ещё одна пара ног, начинающая атаки. И я бы злился, если бы он просто выбивал мяч на трибуны. Я уже начинаю видеть мою игру - выход через пас, владение мячом и отталкивание соперника назад". Да, "Наполи" вновь не был безнадёжен. Но проиграл из-за глупой попытки дриблинга вратаря. Победа и три поражения в четырех матчах - таково начало каденции Гаттузо.

"Лацио" заслуживает критику, как и "Ювентус". Хозяин "Олимпико" немало терял мяч и инициативу, не ускорялся, устроил сорок первых минут с шестью ударами по воротам и нулём - в створ. Во втором тайме просто отбивался. Серия матчей с как минимум двумя забитыми прервалась на 12-ти. С другой стороны, в таком матче рекордная в истории клуба десятая победа подряд еще важнее. Еще и на 120-летие клуба и над командой, которой в последние годы вчистую уступали. Короли концовок забили уже 13-й гол в последние 15 минут. А его автор Чиро Иммобиле отметил: "Ничья была бы более справедливой. Но мы боремся даже когда игра не идет. Мы не случайно наверху". И вправду.

Два пенальти

А вот "Интеру" придется выслушать лишь критику в свой адрес. Да, он начал матч отлично, забил, в первом тайме даже без мяча контролировал игру. Даже под давлением "Аталанты", забившей десять мячей в двух последних матчах, в итоге пропустил лишь однажды. Но эти оправдания слишком слабы. Как и постоянные жалобы Антонио Конте на травмы и его слова о "впечатляющем сдерживании агрессивного и интенсивного соперника, играющего вместе почти четыре года". "Интер" практически прекратил играть минуты с десятой. И не проиграл лишь благодаря неназначенному (Судейский Комитет уже признал ошибку арбитров) и нереализованному пенальти бергамцев.

"Аталанта" же в который раз доказала свою силу. Уже не в первом матче она проваливает дебют, не в первом в целом создает мало. Но и не в первом медленно и настойчиво возвращается в игру, постепенно наращивая давление. Играя "как львы" (автор гола Робин Гозенс). И "создавая немало проблем команде, не привыкшей к такому давлению" (главный тренер Джан Пьеро Гасперини). У нее были все карты на руках для победы в этом матче. Кроме судейской. И кроме карты лучшего вратаря лиги. Самир Ханданович отбил уже свой 24-й из 79-ти и 39-й из 107-ми во всех турнирах (36.4 процента). И оставил свою команду лучшей по пропущенным.

Победа на классе. Златана

Первый гол Златана Ибрагимовича в первом же "старте" вызвал немалый ажиотаж. Ну а болельщиков "Милана" и вовсе вытащил с дна тотальной депрессии на вершину вдохновения и восхищения. Ныне они уверены в том, что швед вернёт команде чувство собственного достоинства. А то и выведет ее в борьбу за Топ-4. Уверены и сами игроки. Автор ассиста в Кальяри Саму Кастильехо заявляет: "Наша тактика - отдать мяч Златану, и он сделает все". А Рафаэль Леау отметил твит с фотографией его и Ибры и надписью: "Дай Бог, чтобы у меня была девушка, которая смотрела бы на меня, как Леау смотрит на Златана".

Рано? Разумеется. Особенно, учитывая интенсивный, но беззубый первый тайм обеих команд в Кальяри, первый гол "Милана" за 380 игровых минут и первую победу за последний месяц. Но все же было заметно нечто иное. Переход на схему 4-4-2 убрал с поля надоевшего болельщикам Сусо и создал тандем Златан-Леау, отлично дополняющий друг друга. Создал и баланс в центре поля. Оборона отыграла отлично. Сам же Ибра поразил техникой, умом, спокойствием и желанием помогать другим, а не лишь брать игру на себя. Как результат - "Милан" практически победил на классе, спокойно, уверенно. Чего давно не было.

12-е место за Топ-6

"Кальяри" потерпел уже четвёртое поражение подряд. Причем безвольно. Сенсация лиги сдала, ее наставник Роландо Маран говорит об "ауре поражений". Что дает отличные шансы претендентам на шестое место. И почти все они выполнили задание. "Торино", "Верона" и "Парма" победили дома, "Милан" также здесь. И даже "Удинезе". Потому и разрыв между шестой и 12-ой командами лиги уменьшился до пяти очков.

Седьмой идет как раз "Парма". В предыдущем туре она получила 0:5 от "Аталанты", в первом тайме матча против "Лечче" нанесла лишь два удара по воротам, сильно уступала по владению мячом. Но во втором добавила и забила дважды благодаря ударам головой. А оборонялась всегда четко. "Торино" выиграл бурный дебют у "Болоньи", отбился от восьми ударов по воротам с 46-ой по 60-ую минуты. А в целом уверенно "сушил" игру. После победы над "Ромой" и 120-ти минут и серии пенальти в Кубке и такого достаточно. Вальтер Маццарри признавал, что соперник создал немало проблем, говорил об удаче. Но остался доволен боевитостью команды и результатом в таких кондициях.

"Удинезе" же и "Верона" победили гораздо увереннее. Фриуланцы тактически переиграли и полностью перебороли "Сассуоло", несмотря на 40 процентов владения мячом, создали много в первом тайме. Причем как угодно - "стандарты", контратаки, комбинации. Выдержали давление во втором тайме и нашли два гола на ровном месте. Десять очков в пяти последних матчах - неплохо для "временного" главного тренера Луки Готти. Хотя и он не был доволен работой с мячом. А Иван Юрич должен быть доволен. Его команда просто аннигилировала "Дженоа". Пропустила первой из ниоткуда, но вернулась. И должна была забивать гораздо больше. Демонстрация силы новичка лиги.

Возможно

Возможно, "Сампдория" и "Фиорентина" скоро приблизятся к этой группе. Команду Клаудио Раньери вдруг прорвало и в атаке. То, что она не забила "Милану", забила "Брешии". После пропущенного в дебюте соперник был просто заперт в своей штрафной, пока "Дория" не повела в счёте. А Фабио Квальярелла элегантно подсек над вратарем и забил в 16-ом календарном году подряд (рекорд). Возможно, он возвращается. "Фиорентина" же после унылейшего первого тайма с тремя ударами по воротам нанесла 13 за 36 минут. И одержала первую победу после восьми матчей. Джузеппе Якини уже видит "мою "Фиорентину", президент Рокко Коммиссо надеется на "поворотный пункт". Возможно.

Статистика выравнивается

Аутсайдеры вновь разочаровали. "Дженоа" уступила "Вероне" вчистую, не удержала преимущество. "Лечче" из доминирования в первом тайме извлёк лишь удары издали, а затем пропускал слишком легко. СПАЛ не реализовал свои моменты и пропустил в концовке с углового. Его наставник Леонардо Семпличи заявил, что по такой игре был бы недоволен даже ничьей. "Но мы должны понять, что на дне и начать забивать". "Брешия" развалилась в матче за шесть очков. Как и "Сассуоло", потерпевший третье поражение подряд. Куда исчез характер команд, ранее побеждавших "Лацио" и "Торино", не уступавших "Ювентусу" в Турине и "Роме" в Риме? Либо просто статистика выравнивается?

Почти игрок тура

Гасперини также пришлось оправдывать свои розыгрыши мяча в обороне. "Невозможно хорошо атаковать без риска. Слишком комфортно думать о том, что добавление еще одного игрока в центре поля либо защитника решит проблему". Но именно выход на 53-ей минуте полузащитника вместо нападающего начал решать проблему. До него доминирование "Аталанты" было беззубым, без гола на горизонте. А Руслан Малиновский сразу же начал ударом с 18-ти метров в стойку, затем нанёс еще два (никто на поле не нанес больше). По среднему числу передач и касаний мяча стал лучшим на поле. Забросил три весьма опасных мяча в штрафную. А затем и сам пошёл туда.

Идеальной его игра не была. Вновь несколько обрезок с довольно простыми передачами, вновь поражения в дуэлях. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что интенсивность, резкость и активность Руслана изменили игру. О чем и писали все СМИ. Он сумел выиграть тяжёлую верховую дуэль, практически сбросив головой под точный удар Гозенса. Он заработал пенальти при получении мяча в штрафной благодаря отличному движению. И в итоге получил оценки в диапазоне 6.5-7.5. С комментариями "супервлияние" от Евроспорта и "терроризировал "Интер", торнадо" от Corriere Della Sera. Более высокая оценка - лишь у одного человека на поле.

Если бы не сейв Хандановича - быть Малиновскому героем матча. А то и всего тура. Возможно, хотя бы теперь Гасперини увидит в нем игрока стартового состава. Хотя, возможно, как раз наоборот - суперсаба.

Евгений Шахов не попал в заявку "Лечче". В январе клуб уже подписал еще одного опорника - Дейолу из "Кальяри". А это лишний раз подтверждает, что главный тренер Фабио Ливерани не слишком рассчитывает на украинца как на игрока центра поля. В атаке же он недостаточно ярок и техничен. Перспективы неутешительны.

Лучший игрок тура - Златан Ибрагимович ("Милан"). Точно IZ back

Прорыв тура - "Сампдория". Два гола в четырех матчах и затем пять в одном

Разочарование тура - "Интер". Не играл как лидер

Лучший вратарь тура - Самир Ханданович ("Интер"). Пожиратель пенальти

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). 4-4-2, без Сусо, со Златаном и Леау = победа на классе