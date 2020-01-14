  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Борини - игрок Вероны
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борини - игрок Вероны

Италия
(1 голосов)

Сумма трансфера пока неизвестна

Борини - игрок Вероны
Новина українською

"Верона" объявила о подписании нападающего "Милана" Фабио Борини. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

В своём официальном заявлении "Милан" поблагодарил Борини за его профессиональную преданность клубу и пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей карьере. Итальянский форвард подписал контракт с "Вероной" до лета текущего сезона. Ранее была информация, что футболист перейдёт в "Дженоа" вместе с голкипером "Ювентуса" Маттиа Перином.

Фабио Борини перешёл в "Милан" из "Сандерленда" летом 2018 года за € 7 млн. В этом сезоне нападающий провёл за клуб два матча в Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фабио Борини Милан (Италия) Верона Борини
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...