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Борини - игрок Вероны
Сумма трансфера пока неизвестна
"Верона" объявила о подписании нападающего "Милана" Фабио Борини. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.
В своём официальном заявлении "Милан" поблагодарил Борини за его профессиональную преданность клубу и пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей карьере. Итальянский форвард подписал контракт с "Вероной" до лета текущего сезона. Ранее была информация, что футболист перейдёт в "Дженоа" вместе с голкипером "Ювентуса" Маттиа Перином.
Фабио Борини перешёл в "Милан" из "Сандерленда" летом 2018 года за € 7 млн. В этом сезоне нападающий провёл за клуб два матча в Серии А.
UFFICIALE ✅✍️— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 14 января 2020 г.
Fabio #Borini è gialloblù col #⃣1⃣6⃣!
La formula ➡️ https://t.co/PQwHx6qFqj#HVFC pic.twitter.com/8sQscnarE1