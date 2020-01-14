Борини - игрок Вероны

"Верона" объявила о подписании нападающего "Милана" Фабио Борини. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

В своём официальном заявлении "Милан" поблагодарил Борини за его профессиональную преданность клубу и пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей карьере. Итальянский форвард подписал контракт с "Вероной" до лета текущего сезона. Ранее была информация, что футболист перейдёт в "Дженоа" вместе с голкипером "Ювентуса" Маттиа Перином.

Фабио Борини перешёл в "Милан" из "Сандерленда" летом 2018 года за € 7 млн. В этом сезоне нападающий провёл за клуб два матча в Серии А.