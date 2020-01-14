Кубок Италии. Пенальти немного улучшают настроение Наполи

Кубок Италии. 1/8 финала

Неаполь. "Сан-Паоло"

"Наполи" - "Перуджа" (II) 2:0

Голы: Инсинье 26 (пен.), 38 (пен.)

Нереализованный пенальти: Йемелло 45+6 (П, вратарь)

Домашний кубковый матч против команды из Серии Б, сменившей тренера перед ним, немного улучшил настроение депрессивного "Наполи". Совсем немного. Игра довольно сильного состава (лишь без Кальехона, Милика и Аллана) не впечатлила. Подопечные Серсе Косми начали даже получше. А затем доминировавшие хозяева за весь матч с игры по-настоящему запомнились лишь ударом Лосано во вратаря в упор в падении. Еще до голов. Но в итоге фол на Ирвинге и рука Йемелло принесли 2:0. А ответный пенальти за рикошет от ноги в отставленную руку Хюсая (арбитр долго просматривал видео) отбил Оспина.

Вторая победа в 12-ти последних матчах на внутренней арене и вторая в пяти после прихода Дженнаро Гаттузо выводит его команду в 1/4 финала. Там она встретится с победителем пары "Лацио" - "Кремонезе". А "Перуджа" осталась лишь с одним скальпом команды Серии А в турнире - "Сассуоло". Хотя и это неплохо.