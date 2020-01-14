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The Times: Эриксен согласовал контракт с Интером

Италия
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Нас ждет мега трансфер?

The Times: Эриксен согласовал контракт с Интером
UA-Футбол
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Трансфер Кристиана Эриксена в "Интер" все ближе и ближе. По информации The Times, уже согласован личный контракт с футболистом.

По их данным, датчанин готов поставить подпись под четырехлетним соглашением. Он станет одним из самых высокооплачеваемых футболистов, с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.

Теперь нужно ждать решения руководителей "Тоттенхэма". Миланский клуб хочет уже зимой оформить трансфер игрока, однако стороны не могут договориться о сумме отступных.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" в ближайшие дни объявит о траснфере игрока "Бенфики".

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
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