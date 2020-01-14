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The Times: Эриксен согласовал контракт с Интером
Нас ждет мега трансфер?
Трансфер Кристиана Эриксена в "Интер" все ближе и ближе. По информации The Times, уже согласован личный контракт с футболистом.
По их данным, датчанин готов поставить подпись под четырехлетним соглашением. Он станет одним из самых высокооплачеваемых футболистов, с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.
Теперь нужно ждать решения руководителей "Тоттенхэма". Миланский клуб хочет уже зимой оформить трансфер игрока, однако стороны не могут договориться о сумме отступных.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" в ближайшие дни объявит о траснфере игрока "Бенфики".