The Times: Эриксен согласовал контракт с Интером

Трансфер Кристиана Эриксена в "Интер" все ближе и ближе. По информации The Times, уже согласован личный контракт с футболистом.

По их данным, датчанин готов поставить подпись под четырехлетним соглашением. Он станет одним из самых высокооплачеваемых футболистов, с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.

Теперь нужно ждать решения руководителей "Тоттенхэма". Миланский клуб хочет уже зимой оформить трансфер игрока, однако стороны не могут договориться о сумме отступных.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" в ближайшие дни объявит о траснфере игрока "Бенфики".