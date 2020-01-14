Интер и Рома в ближайшее время совершат обмен игроками

По данным Gazzetta dello Sport, "Интер" и "Рома" должны в ближайшие дни совершить обмен футболистами. Инициатором этого выступает столичный клуб.

Они готовы заключить сделку с Маттео Политано, который будет призван заменить Николо Дзаньоло. Напомним, что юное дарование "волков" пропустит шесть месяцев. Он дал свое согласие на переход.

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В обратном направлении отправится Леонардо Спинаццола. Он должен будет укрепить защитную линию команды Конте. Фонсека не рассчитывает на него и готов с ним расстаться.

Ранее сообщалось, что также "Рома" хочет подписать Сусо.