Алексис Санчес выйдет на поле впервые с октября

Стал известен состав миланского "Интера" на кубковый матч против "Кальяри".

Отметим, что в старте место нашлось для Алексиса Санчеса. Он пропустил долгое время из-за травмы и впервые сыграет с октября месяца.

До этого, чилиец успел провести четыре матча, в которых забил 1 гол.