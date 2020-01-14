Италия
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Алексис Санчес выйдет на поле впервые с октября
С возвращением!
Стал известен состав миланского "Интера" на кубковый матч против "Кальяри".
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Отметим, что в старте место нашлось для Алексиса Санчеса. Он пропустил долгое время из-за травмы и впервые сыграет с октября месяца.
FORMAZIONE— Inter (@Inter) January 14, 2020
Ecco gli iniziali scelti da Antonio Conte per #InterCagliari! #CoppaItalia #FORZAINTER pic.twitter.com/HLNXbf72u1
До этого, чилиец успел провести четыре матча, в которых забил 1 гол.
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