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Алексис Санчес выйдет на поле впервые с октября

Италия
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С возвращением!

Алексис Санчес выйдет на поле впервые с октября
UA-Футбол
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Стал известен состав миланского "Интера" на кубковый матч против "Кальяри".

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Отметим, что в старте место нашлось для Алексиса Санчеса. Он пропустил долгое время из-за травмы и впервые сыграет с октября месяца.

До этого, чилиец успел провести четыре матча, в которых забил 1 гол.

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В статье: Алексис Санчес Интер (Милан)
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