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Демирал был успешно прооперирован, текущий сезон для защитника завершен

Италия
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А ведь он только смог стать основным

Демирал был успешно прооперирован, текущий сезон для защитника завершен
UA-Футбол
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В игре против "Ромы" серьезную травму получил Мери Демирал. Защитник "Ювентуса" порвал крестообразные связки колена и точно вылетел на долгий срок.

По данным пресс-службы "зебр", турецкий игрок успешно перенес сегодняшнею операцию. Также сообщается, что срок его восстановления займет порядка 6-7 месяцев.

Отметим, что в последний месяц Демирал стал основным защитником, выбив из основы де Лигта. Теперь голландец снова вернется в старт. В начале сезона подобная ситуация был с Кьеллини.

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В игре "Рома" - "Ювентус" такую же серьезную травму получил полузащитник "Ромы".

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В статье: Ювентус (Турин) Мери Демирал
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