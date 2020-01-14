Демирал был успешно прооперирован, текущий сезон для защитника завершен

В игре против "Ромы" серьезную травму получил Мери Демирал. Защитник "Ювентуса" порвал крестообразные связки колена и точно вылетел на долгий срок.

По данным пресс-службы "зебр", турецкий игрок успешно перенес сегодняшнею операцию. Также сообщается, что срок его восстановления займет порядка 6-7 месяцев.

Отметим, что в последний месяц Демирал стал основным защитником, выбив из основы де Лигта. Теперь голландец снова вернется в старт. В начале сезона подобная ситуация был с Кьеллини.

Читайте также Кьеллини порвал крестообразную связку во время тренировки

В игре "Рома" - "Ювентус" такую же серьезную травму получил полузащитник "Ромы".