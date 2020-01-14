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Жиру согласовал контракт с Интером, однако Челси не хочет уступать в цене
Переговоры продолжаются
Оливье Жиру имеет очень высокие шансы сменить команду уже этой зимой. Сейчас идут долгие переговоры с миланским "Интером".
По данным Gazzetta dello Sport, французский игрок уже согласовал все детали контракта. Сделка должна быть подписана в ближайшее время и будет рассчитана до лета 2022 года.
Переход тормозит лондонский "Челси". Англичане требуют за Жиру 7 миллионов евро, в то время как "Интер" готов заплатить 5. Есть большая вероятность, что стороны придут к компромису.
Напомним, что на подобной стадии сейчас находятся переговоры по транферу Эриксена из "Тоттенхэма".