Жиру согласовал контракт с Интером, однако Челси не хочет уступать в цене

Оливье Жиру имеет очень высокие шансы сменить команду уже этой зимой. Сейчас идут долгие переговоры с миланским "Интером".

По данным Gazzetta dello Sport, французский игрок уже согласовал все детали контракта. Сделка должна быть подписана в ближайшее время и будет рассчитана до лета 2022 года.

Переход тормозит лондонский "Челси". Англичане требуют за Жиру 7 миллионов евро, в то время как "Интер" готов заплатить 5. Есть большая вероятность, что стороны придут к компромису.

Напомним, что на подобной стадии сейчас находятся переговоры по транферу Эриксена из "Тоттенхэма".