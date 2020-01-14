Кубок Италии. Интер убирает Кальяри с пути

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Кальяри" 4:1

Голы: Лукаку 1, 49, Валеро 22, Раноккия 81 - Олива 73

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Годин, Раноккия, Лазаро, Брозович (Сенси 70), Валеро, Барелла, Димарко (Бираги 78), Санчес (Эспозито 70), Лукаку

"Кальяри": Ольсен, Фараго, Пизакане, Валюкевич, Ликояннис, Олива, Ионицэ (Жоао Педро 80), Нандес (Бирса 80), Кастро (Рог 46), Наингголан, Черри

Предупреждения: Годин 66, Сенси 90+4 - Ликояннис 47

Единственный матч стадии, в котором встречались представители Топ-6 лиги, должен был считаться ее центральным. То есть - наиболее интригующим и качественным. Правда, сомнения в успехе матча как зрелища вызывали проблемы команд. "Интер" побеждал лишь дважды в последних шести матчах по всех турнирах, жалуется на усталость и травмы. А "Кальяри" уже забыл о своей серии из 14-ти матчей без поражений, проиграл четыре матча подряд и выглядел растерянным. И остался таковым. Он пропустил довольно быстро и начал возвращаться поздно.

Ромелу Лукаку забил свой 17-й гол в сезоне уже на 21-ой секунде. Благодаря великолепному пасу вразрез Оливы, вот только не в том направлении. Далее "Интер" не форсировал события, не особо создавал. Лишь владел мячом 60 процентов времени, укачивал соперника и оставил его без ударов по воротам до перерыва. Да и реноме безоговорочного короля лиги по голам в первые полчаса матчей было доказано ещё однажды. Барелла забросил, Лукаку не достал, но мяч прошёл дальше, на Валеро. А в начале второго тайма бельгиец головой замкнул навес с углового.

После этого "Кальяри" как раз заиграл. Наингголан разрядил "пушку" издали в стойку, Черри оставил пяткой Оливе. Но было уже поздно. Путёвка в 1/4 финала, где встретится "Фиорентина" либо "Аталанта", уже ушла. Тем более, что Раноккия повторил второй гол Лукаку.