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Кравченко: Рома с Фонсекой не ошиблась, в игре с Ювентусом римляне выглядели лучше

Италия
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О бывшего тренере "Шахтера" и украинце, которого он забрал с собой

Кравченко: Рома с Фонсекой не ошиблась, в игре с Ювентусом римляне выглядели лучше
Новина українською

Полузащитник "Днепр-1" Сергей Кравченко во время отпуска побывал в Италии, встретился со знакомыми украинском, которые живут и работают на Апеннинах.

- В Италии такое бывает редко, но мне повезло - в одном туре обе римские команды играли дома. В столицу мы приехали в пятницу и сразу встретились с моим приятелем - Виталием Хливнюком. Мы дружим уже давно, еще из Донецка, а сейчас он работает в "Роме" - менеджером. Парень хорошо себя проявил в "Шахтере", когда помогал Паулу Фонсеке, и португалец взял его с собой в Рим. Думаю, не ошибся.

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Как не ошиблась и "Рома" с Фонсекой. Бывший тренер "горняков" в Италии на хорошем счету, его команда демонстрирует комбинационный футбол. Я был на игре с "Ювентусом", и римляне выглядели лучше. Более того, туринцы мне вообще не понравились, хотя, может, это связано с двумя быстрыми голами. Но даже если и так, это не тот футбол, к которому приучил Маурицио Сарры, возглавляющий ныне "Юве", болельщиков "Наполи" и "Челси".

Интересно, кстати, получается: во всех трех матчах, на которых я побывал, выигрывали те, кто играл хуже. Вот вам и футбол, где в результате красивое - это счет на табло.

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В статье: Сергей Кравченко Италия Донецк Паулу Фонсека Рома (Италия) СК Днепр-1 Днепр-1 Виталий Хливнюк
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