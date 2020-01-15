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Два испанских клуба поборются за Сусо

Италия
(1 голосов)

Игрок не впечатлил руководство клуба

Два испанских клуба поборются за Сусо
Новина українською

"Севилья" и "Атлетико" интересуются испанским нападающим "Милана" Сусо, утверждает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

Как пишет источник, клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее "Милан" выставил Сусо на трансфер, так как хавбек разочаровал своей игрой руководство клуба.

Напомним, Сусо перешёл в "Милан" в январе 2015 года из "Ливерпуля". Сумма трансфера составила € 1,3 млн.

В нынешнем сезоне 26-летний испанский футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Италии, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Сусо Севилья (Испания) Милан (Италия)
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