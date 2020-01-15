Интер и Челси согласовали сумму трансфера Жиру

Нападающий "Челси" Оливье Жиру, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Италии. Об этом пишет журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, "нерадзурри" согласовали сумму трансфера француза, она составит € 5 млн плюс € 1,5 млн в качестве бонусов. Контракт форварда с итальянским клубом будет рассчитан на два с половиной года. Игрок будет зарабатывать € 4 млн плюс бонусы.

Оливье выступает за "Челси" с января 2018 года. Соглашение 33-летнего француза с синими рассчитано до конца этого сезона. В нынешней кампании Жиру забил 1 мяч в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.