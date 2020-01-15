Мануэль Нойер может летом покинуть Баварию и стать одноклубником Роналду

Уже следующим летом основной вратарь "Баварии" Мануэль Нойер может сменить команду. Об этом сообщает France Football.

Туринский "Ювентус" изучает возможность его подписания. Руководство клуба уверенно, что приход Нюбеля из "Шальке" может подтолкнуть Мануэля к уходу.

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По слухам, руководство мюнхенцев готово давать игровое время молодому голкиперу, что не очень нравится Нойеру. Его контракт с "Баварией" расчитан до лета 2021 года.

Отметим, что основный вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны в ближайшее должен продлить контракт.