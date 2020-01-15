Спортивный директор Интера прилетел в Лондон для завершения переговоров по Эриксену

Переход Кристиана Эриксен в миланский "Интер" находится на финишной прямой. По крайней мере, в этом уверяют сразу несколько крупных СМИ.

Calciomercato.com и FCInterNews.it пишут, что спортивный директор клуба Пьеро Осилио уже приземлился в Лондоне. В ближайшее время состоится новый этап переговоров с "Тоттнхэмом".

Задача "Интера" - договориться о зимнем переходе игрока. Ранее стороны не могли сойтись на сумме отступных ("Тоттенхэм" требует порядка 20 миллионов). Сам датчанин уже согласовал условия личного контракта.

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Помимо Эриксена, миланский клуб близок к подписанию основного форварда сборной Франции.