  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Спортивный директор Интера прилетел в Лондон для завершения переговоров по Эриксену
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный директор Интера прилетел в Лондон для завершения переговоров по Эриксену

Италия
(1 голосов)

Конец близок?

Спортивный директор Интера прилетел в Лондон для завершения переговоров по Эриксену
UA-Футбол
Новина українською

Переход Кристиана Эриксен в миланский "Интер" находится на финишной прямой. По крайней мере, в этом уверяют сразу несколько крупных СМИ.

Calciomercato.com и FCInterNews.it пишут, что спортивный директор клуба Пьеро Осилио уже приземлился в Лондоне. В ближайшее время состоится новый этап переговоров с "Тоттнхэмом".

Задача "Интера" - договориться о зимнем переходе игрока. Ранее стороны не могли сойтись на сумме отступных ("Тоттенхэм" требует порядка 20 миллионов). Сам датчанин уже согласовал условия личного контракта.

Читайте такжеThe Times: Эриксен согласовал контракт с Интером

Помимо Эриксена, миланский клуб близок к подписанию основного форварда сборной Франции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...