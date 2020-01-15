Кубок Италии. Милан проходит СПАЛ без помощи Златана

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - СПАЛ 3:0

Голы: Пьонтек 20, Кастильехо 44, Эрнандес 66

"Милан": А. Доннарумма, Конти, Кьер (Габбия 82), А. Романьоли, Эрнандес, Беннасер, Крунич, Кастильехо (Сусо 63), Бонавентура (Пакета 75), Пьонтек, Ребич

СПАЛ: Бериша, Игор, Викари, Томович (Саламон 65), Стрефецца, Мурджа, Дабо (Дзанкетта 86), Тунев, Янкович (Валоти 72), Палоски, Флоккари

Предупреждения: Конти 33, Кастильехо 41 - Мурджа 61, Игор 72, Саламон 84

В начале 2020-го года "Милан" не сумел переиграть дома "Сампдорию", как и СПАЛ, борющуюся за выживание. Однако с тех пор состоялось немало событий. Точнее одно, повлиявшее на многих. Златан Ибрагимович стал причиной перехода на тактическую схему 4-4-2, забил свой первый гол после возвращения, команда уверенно победила в Кальяри. А сегодня и довольно спокойно справилась с феррарцами. Дома, где набирает мало очков в лиге. И даже без Ибры. Забивали даже Пьонтек, уже практически уходящий из клуба, и Кастильехо, также уходивший. Новая эра? Либо просто крайняя слабость соперника, 20-ой команды лиги?

Уровень игры был невысок. Стартовый штурм хозяев не принес ничего интересного, в середине первого тайма гости неплохо комбинировали. Но в итоге класс хозяев и их уверенность в себе принесли им три опаснейшие контратаки и два гола. После первого паса вразрез Кастильехо не переиграл вратаря в дуэли, второй, Беннасера, Пьонтек реализовал. А затем поляк протащил мяч вперед, отдал испанцу, и тот с 16-ти метров классно забросил в сетку. Во втором же тайме миланцы держали мяч даже чётче, чем в первом. И четко оборонялись. А их лучший бомбардир Тео Эрнандес прошел с левого фланга и нанес отличный удар с 18-ти метров.

Вторая победа "россонери" на классе подряд.