  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кубок Италии. Милан проходит СПАЛ без помощи Златана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Италии. Милан проходит СПАЛ без помощи Златана

Италия
(1 голосов)

Вторая победа на классе подряд

Кубок Италии. Милан проходит СПАЛ без помощи Златана
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - СПАЛ 3:0

Голы: Пьонтек 20, Кастильехо 44, Эрнандес 66

"Милан": А. Доннарумма, Конти, Кьер (Габбия 82), А. Романьоли, Эрнандес, Беннасер, Крунич, Кастильехо (Сусо 63), Бонавентура (Пакета 75), Пьонтек, Ребич

СПАЛ: Бериша, Игор, Викари, Томович (Саламон 65), Стрефецца, Мурджа, Дабо (Дзанкетта 86), Тунев, Янкович (Валоти 72), Палоски, Флоккари

Предупреждения: Конти 33, Кастильехо 41 - Мурджа 61, Игор 72, Саламон 84

В начале 2020-го года "Милан" не сумел переиграть дома "Сампдорию", как и СПАЛ, борющуюся за выживание. Однако с тех пор состоялось немало событий. Точнее одно, повлиявшее на многих. Златан Ибрагимович стал причиной перехода на тактическую схему 4-4-2, забил свой первый гол после возвращения, команда уверенно победила в Кальяри. А сегодня и довольно спокойно справилась с феррарцами. Дома, где набирает мало очков в лиге. И даже без Ибры. Забивали даже Пьонтек, уже практически уходящий из клуба, и Кастильехо, также уходивший. Новая эра? Либо просто крайняя слабость соперника, 20-ой команды лиги?

Уровень игры был невысок. Стартовый штурм хозяев не принес ничего интересного, в середине первого тайма гости неплохо комбинировали. Но в итоге класс хозяев и их уверенность в себе принесли им три опаснейшие контратаки и два гола. После первого паса вразрез Кастильехо не переиграл вратаря в дуэли, второй, Беннасера, Пьонтек реализовал. А затем поляк протащил мяч вперед, отдал испанцу, и тот с 16-ти метров классно забросил в сетку. Во втором же тайме миланцы держали мяч даже чётче, чем в первом. И четко оборонялись. А их лучший бомбардир Тео Эрнандес прошел с левого фланга и нанес отличный удар с 18-ти метров.

Вторая победа "россонери" на классе подряд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Италии Милан (Италия) СПАЛ (Феррара)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...