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Роналду пропустит кубковый матч против Удинезе из-за болезни

Италия
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Сарри не сможет рассчитывать на лидера

Роналду пропустит кубковый матч против Удинезе из-за болезни
UA-Футбол
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Туринский "Ювентус" сегодня встретится с "Удинезе" в рамках кубкового матча. Стал известен состав команды Маурицио Сарри.

В нем не нашлось места для Криштиану Роналду. Как сообщила пресс-служба "зебр", у португальца острая форма синусита (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа). Его место займет Дуглас Коста.

В текущем сезоне Роналду провел 23 матча, в которых сумел отличиться 16 раз.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Удинезе (Удине)
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