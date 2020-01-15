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Роналду пропустит кубковый матч против Удинезе из-за болезни
Сарри не сможет рассчитывать на лидера
Туринский "Ювентус" сегодня встретится с "Удинезе" в рамках кубкового матча. Стал известен состав команды Маурицио Сарри.
В нем не нашлось места для Криштиану Роналду. Как сообщила пресс-служба "зебр", у португальца острая форма синусита (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа). Его место займет Дуглас Коста.
Ecco lo STARTING XI bianconero!— JuventusFC (@juventusfc) January 15, 2020
Forza ragazzi! #JuveUdinese pic.twitter.com/ffrf5IfPRp
В текущем сезоне Роналду провел 23 матча, в которых сумел отличиться 16 раз.
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