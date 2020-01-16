Сарри: Я хочу помочь Роналду выиграть 6-й Золотой мяч. Неприятно, что у кого-то на один приз больше

Алленаторе "Ювентуса" Маурицио Сарри после победы над "Удинезе" (4:0) в 1/8 финала Кубка Италии рассказал, почему форвард Криштиану Роналду пропустил матч, а также обвинил журналистов в создании термина "саррибол". Цитирует Мистера Зеро Football Italia.

"У него 2 дня был синусит, сегодня утром он почувствовал себя лучше, но днем у него появился озноб с высокой температурой. Врачи сказали, что в такой холодный вечер, как сегодня в Турине, рисковать не стоит, поэтому Роналду прописали постельный режим. Я хочу помочь ему выиграть 6-й Золотой мяч. Мне немного неприятно, что у кого-то на один приз больше. Думаю, в будущем Дибала способен побороться за эту награду".