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Сарри: Я хочу помочь Роналду выиграть 6-й Золотой мяч. Неприятно, что у кого-то на один приз больше

Италия
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Даже если этот кто-то – Лео Месси?

Сарри: Я хочу помочь Роналду выиграть 6-й Золотой мяч. Неприятно, что у кого-то на один приз больше
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Алленаторе "Ювентуса" Маурицио Сарри после победы над "Удинезе" (4:0) в 1/8 финала Кубка Италии рассказал, почему форвард Криштиану Роналду пропустил матч, а также обвинил журналистов в создании термина "саррибол". Цитирует Мистера Зеро Football Italia.

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"У него 2 дня был синусит, сегодня утром он почувствовал себя лучше, но днем у него появился озноб с высокой температурой. Врачи сказали, что в такой холодный вечер, как сегодня в Турине, рисковать не стоит, поэтому Роналду прописали постельный режим. Я хочу помочь ему выиграть 6-й Золотой мяч. Мне немного неприятно, что у кого-то на один приз больше. Думаю, в будущем Дибала способен побороться за эту награду".

"Что касается самого матча, то перед кубковым поединком всегда немного переживаешь, но сегодня на протяжении длительных отрезков мы действовали классно. Игуаин забил красивый гол, которому предшествовали 4 подыгрыша на высокой скорости. Фанаты не зря заплатили за билеты. "Саррисмо"? (прим. UA-Футбол – "саррибол") Это вы, журналисты, придумали этот термин. Сегодняшний "Юве" – не "Юве" Сарри. Это команда Роналду, Дибалы и Игуаина".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Золотой мяч Пауло Дибала Маурицио Сарри
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