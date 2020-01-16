"Ты сумасшедший – отказался перейти в лучшую команду мира". Тотти – о том, почему не переехал в Мадрид

Экс-форвард и капитан "Ромы" Франческо Тотти рассказал о том, как мог оказаться в столице Испании и стать частью "Галактикос". Цитирует итальянца DAZN. На счету Тотти 786 матчей и 309 голов за "джаллоросси".

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"То, что я покинул Рим – было немного неожиданно, но правильно. Теперь я принял это, но мне потребовалось 2 года, ведь это было не мое решение [прим. UA-Футбол – у Тотти был конфликт с руководством]. В любом случае, я никогда не сожалел о своих решениях. Даже когда меня, 25-летнего растерянного парня, звал мадридский "Реал".