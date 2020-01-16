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"Ты сумасшедший – отказался перейти в лучшую команду мира". Тотти – о том, почему не переехал в Мадрид

Италия
(1 голосов)

"Волк" до мозга костей

"Ты сумасшедший – отказался перейти в лучшую команду мира". Тотти – о том, почему не переехал в Мадрид
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Экс-форвард и капитан "Ромы" Франческо Тотти рассказал о том, как мог оказаться в столице Испании и стать частью "Галактикос". Цитирует итальянца DAZN. На счету Тотти 786 матчей и 309 голов за "джаллоросси".

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"То, что я покинул Рим – было немного неожиданно, но правильно. Теперь я принял это, но мне потребовалось 2 года, ведь это было не мое решение [прим. UA-Футбол – у Тотти был конфликт с руководством]. В любом случае, я никогда не сожалел о своих решениях. Даже когда меня, 25-летнего растерянного парня, звал мадридский "Реал".

"Когда я встречаю некоторых футболистов "Гатактикос" тех времен, то они говорят мне: "Ческо, ты сумасшедший – отказался перейти в лучшую команду мира". В любом случае, я принял данное решение из-за любви к "Роме" и не жалею. Выступления за "волков" – моя двойная победа, 25 лет я играл в футболке родной команды".

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В статье: Франческо Тотти Реал (Мадрид) Рома (Рим)
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
16.01.2020 в 12:10
В Мадриде он был бы один из многих. В Роме его называли императором и его носили на руках. Тотти предпочел зону комфорта и не выиграл в своей карьере ничего.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.01.2020 в 11:03
Эту историю должны прочитать некоторые фанаты футбола, которые с маниакальным упорством рассказывают здесь сказки про "тепличные условия", которые ищут некоторые футболисты... И Тотти и Месси никогда не искали лучших, тепличных условий, как некоторые, а были от начала и до конца преданы клубу, который их воспитал!
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