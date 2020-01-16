Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ты сумасшедший – отказался перейти в лучшую команду мира". Тотти – о том, почему не переехал в Мадрид
"Волк" до мозга костей
Экс-форвард и капитан "Ромы" Франческо Тотти рассказал о том, как мог оказаться в столице Испании и стать частью "Галактикос". Цитирует итальянца DAZN. На счету Тотти 786 матчей и 309 голов за "джаллоросси".
"То, что я покинул Рим – было немного неожиданно, но правильно. Теперь я принял это, но мне потребовалось 2 года, ведь это было не мое решение [прим. UA-Футбол – у Тотти был конфликт с руководством]. В любом случае, я никогда не сожалел о своих решениях. Даже когда меня, 25-летнего растерянного парня, звал мадридский "Реал".
"Когда я встречаю некоторых футболистов "Гатактикос" тех времен, то они говорят мне: "Ческо, ты сумасшедший – отказался перейти в лучшую команду мира". В любом случае, я принял данное решение из-за любви к "Роме" и не жалею. Выступления за "волков" – моя двойная победа, 25 лет я играл в футболке родной команды".