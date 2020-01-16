Парма - Рома. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

16 января. 22:15. Кубок Италии. Парма. "Эннио Тардини"

Последний матч 1/8 финала Кубка Италии обещает быть наиболее плотным. Команды разделяют лишь два места в турнирной таблице Серии А, обе устали от травм, аутсайдер играет дома. Где уже переигрывал фаворита в лиге в ноябре. Особый интерес вызывают результаты обеих в 2020-ом году - "Парма" была разгромлена командой уровня "Ромы" - "Аталантой" (0:5), "Рома" уступила, причём дома, команде уровня и стиля "Пармы" - "Торино" (0:2). И противоположность стилей - прежде всего говорящий о владении мячом Паулу Фонсека против подопечных Роберто Д'Аверсы, чуть ли не худшей команды лиги по этому показателю. Чем закончится такая битва?

То поражение в Парме было единственным для "Ромы" в девяти матчах отличной концовки 2019-го года в лиге. Однако 2020-й год начался плохо. 53 удара по воротам "Торино" и "Ювентуса" были ужасными и не принесли ни одного гола с игры. Не помогли и 42 "кросса" в штрафную чемпиона. А грубые ошибки при выходе из обороны привели к пропущенным. Опираясь на статистику, Фонсека говорит о двух отличных матчах в исполнении команды и о полной вере в свой стиль игры. Между двумя штрафными площадками она и вправду выглядела прилично, доминировала, хорошо комбинировала. Однако именно провалы в самих штрафных, разумеется, стали решающими.

"Парма" также закончила 2019-й год неплохо, семью очками в трех матчах. И также начала 2020-й неудачей. Разгром в Бергамо повлиял и на первый тайм матча против "Лечче" со всего двумя ударами по его воротам. Однако, опираясь на четкую оборону и два удара головой, "крестоносцы" в итоге победили и закончили круг седьмыми во всего одном очке от шестого места. Что вызвало комплименты Д'Аверсы в адрес подопечных за компактность даже в худшие времена. Он обижается из-за недооценки его команды и критики ее оборонительного стиля игры. И из-за недооценки победы над "Ромой", "уставшей после Лиги Европы". Его вполне можно понять. И нужно хвалить.

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Кадры

Травмы продолжают бить по "Роме". Травма крестообразных связок колена Николо Дзаньоло шокировала ее и всю Италию. Фонсека заявляет, что Кристанте, Клюйверт и Сантон готовы, но они слишком давно не играли с первых минут. Как и Мхитарян, Фасио и Ундер. И как Никола Калинич, выход которого вместо Дзаньоло тренер уже анонсировал. А Леонардо Спинаццола уже на пути в "Интер". Потому выбор невелик. Скорее всего, Миранте подменит Лопеса в воротах, Четин либо Жезус - подарившего гол "Торино" Смоллинга, а Кристанте - подарившего гол "Ювентусу" Верету. А Калинич сдвинет как раз Джеко, забившего лишь один гол в Италии с 25-го ноября.

Эпидемия травм в "Парме" была не менее тяжёлой. И ныне Грасси вне заявки, а Барилла, Скоццарелла, Карамо, Жервиньо и Инглезе не факт, что готовы играть с первых минут. Последнего почти наверняка заменит автор гола в ворота "Лечче" Корнелиус. Жервиньо желал бы выйти в "старте" против команды, в которой провел свои лучшие годы. Но тренер не считает его физически готовым. Возможно, главная звезда команды, уже принадлежащий "Ювентусу" Кулушевски, получит отдых. Как и ветеран Бруну Алвеш. Новичок Куртич уже играл против "Лечче", должен выйти и ныне. Хотя возможен и выход более острых Силигарди и Спрокати.

"Парма": Сепе, Дармиан, Якопони, Гальоло, Дермаку, Куцка, Эрнани, Барилла, Силигарди, Корнелиус, Куртич

"Рома": Миранте, Флоренци, Манчини, Четин, Коларов, Диавара, Кристанте, Ундер, Лоренцо Пеллегрини, Перотти, Калинич

Прогноз: Парма - Рома 2:1

Фонсека очень опасается физической мощи соперника и его "сильнейших контратак и быстрых игроков". Д'Аверса очень опасается "лучшего оружия соперника - владения мячом". И его звезд. И вправду, битва противоположностей. Кто победит в ней? "Рома" - фаворит. Но она ныне не забивает. А "Парма" уже победила ее в ноябре с помощью плотной обороны без мяча и контратак. "Торино" переиграл в начале января в лиге точно так же. Кроме того, в Кубке Италии римляне не блещут. В последние два года они вылетали от "Торино" и "Фиорентины" - команд уровня "Пармы". Причем от последней год назад - с позором (1:7). Потому ставим на сюрприз.