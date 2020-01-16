Рома и Милан могут совершить обмен игроками

"Милан" и "Рома" ведут переговоры по поводу возможного обмена игроками, сообщают итальянские СМИ.

По информации Calciomercato, "Милану" известно об интересе "Ромы" к Сусо. Россонери могут согласится на трансфер, если в сделку будет включен нападающий римского клуба Дженгиз Ундер.

26-летний испанец в текущем сезоне провел 16 матчей за "Милан" и забил один мяч при двух голевых передачах. 22-летний турок в 12 матчах за "Рому" забил один раз.